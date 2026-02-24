Nueva sede del Área de Salud de Talamanca fortalecerá atención primaria de comunidades indígenas en Costa Rica

Un edificio moderno sustituirá el centro existente, que desde hace tres décadas enfrenta limitaciones, y ofrecerá espacios adaptados tanto para atención clínica como para estacionamiento y respaldo de servicios básicos esenciales. Fuente: CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) impulsa una inversión superior a ¢13,000 millones, unos USD 26 millones, para la construcción de una nueva sede del área de salud de Talamanca en la provincia de Limón, que beneficiará a cerca de 73 mil habitantes, incluidos varios territorios indígenas.

El proyecto, estimado para concluir en el segundo semestre de 2027, reemplazará la infraestructura existente, en funcionamiento desde hace aproximadamente 30 años, y ampliará de manera significativa la oferta y calidad de atención sanitaria en una de las zonas más diversas y vulnerables de Costa Rica.

La construcción se encuentra en la etapa de movimientos de tierra y mejoramiento de suelos. El ingeniero Robert Sánchez Acuña, coordinador técnico de la Unidad Técnica Contraparte del Fideicomiso BCR-CCSS, indicó que el terreno está ubicado entre Penshurt y Cahuita, una localización estratégica para acercar los servicios a comunidades con mayores dificultades de acceso.

Inversión supera los ¢13,000 millones y beneficiará a los cinco territorios indígenas principales

La sede brindará atención a la población de los distritos de Cahuita, Sixaola, Bratsi y Telire, así como a comunidades de los territorios indígenas Bribri, Cabécar y Ngäbe. Estas zonas, marcadas por condiciones de difícil acceso y vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos, verán fortalecida su red de atención primaria.

La infraestructura tendrá 6,600 m² distribuidos en dos niveles, cumpliendo con los estándares de calidad de una obra hospitalaria y con sistemas de ventilación e iluminación tanto natural como mecánica.

Dispondrá de áreas de parqueo para vehículos y motocicletas conforme al Reglamento de Construcciones, así como sistemas de respaldo de agua potable y electricidad hasta por 72 horas en caso de interrupciones.

La directora de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica (DRIPSSHA), Carla Alfaro, precisó que la nueva instalación sustituirá al actual edificio, limitado estructural y espacialmente, lo que ha restringido la capacidad institucional.

Alfaro afirmó: “La nueva sede permitirá no solo ampliar, sino consolidar de manera sustantiva la cartera de servicios del área de salud Talamanca, incrementando la capacidad resolutiva institucional y respondiendo de forma directa a las necesidades sanitarias de la población, especialmente en territorios que históricamente han enfrentado barreras geográficas, climáticas y socioeconómicas que limitan el acceso oportuno a la atención especializada”.

Una sede avanzada se construirá en una zona estratégica entre Penshurt y Cahuita, donde la actual oferta se encuentra limitada, y permitirá atender tanto a población general como a cinco importantes territorios indígenas. Fuente: CCSS

Especialidades médicas y variedad de servicios

El director del área de salud Talamanca, Mauricio Solano, enumeró que la sede ofrecerá atención en medicina general, familiar y comunitaria, medicina interna, ginecología y obstetricia, pediatría y geriatría, así como servicios de odontología, trabajo social, psicología, nutrición, cuidados paliativos, enfermería, registros y estadísticas de salud, farmacia, laboratorio clínico, rayos X y terapia física.

Solano señaló que el 38 % de la población adscrita corresponde a indígenas Bribri, Cabécar y Ngäbe, “Esta transformación impactará de manera directa a nuestra población adscrita, garantizando una atención más cercana, oportuna, culturalmente pertinente y alineada con las particularidades demográficas, epidemiológicas y sociales del cantón”

Un modelo integral de salud incluirá atención en medicina general, ginecología, pediatría y geriatría, sumando servicios complementarios para asegurar cobertura diferenciada y acceso para grupos en condiciones de vulnerabilidad. Fuente: CCSS

La nueva sede dispondrá de un servicio de urgencias con mayor capacidad operativa, para mejorar la estabilización, clasificación del riesgo y la respuesta a emergencias. Esta función cobra relevancia, ya que los traslados hacia el hospital Dr. Tony Facio Castro a menudo enfrentan dificultades por la distancia y las condiciones adversas.

La adjudicación del diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de la obra durante los primeros dos años recayó en Constructora Navarro y Avilés S.A.