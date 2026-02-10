Costa Rica

Capturan en Costa Rica al sospechoso de asesinar al opositor nicaragüense Roberto Samcam

Se trata de un joven de 20 años que se mantenía prófugo y con orden de captura desde junio del 2025 cuando asesinó a balazos al exmilitar exiliado en Costa Rica.

El mayor en retiro Roberto Samcam, fue asesinado a balazos en su vivienda el 19 de junio de 2025, en San José, Costa Rica. (Foto cortesía)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó la captura del hombre que figuraba como requerido como sospechoso del asesinato de Roberto Samcam el 19 de junio de 2025, en San José Costa Rica. El sospechoso se encontraba prófugo y tenía orden de captura.

La detención del sujeto de apellidos Carvajal Fernández, de 20 años, se produjo luego de diligencias coordinadas por el Departamento de Investigaciones Criminales y tras la difusión pública de su imagen para ubicar su paradero. El detenido será puesto a la orden del Ministerio Público mientras la investigación continúa.

La Policía Municipal de San Isidro de Heredia realizó la aprehensión la madrugada de este martes, poco después de la medianoche, durante un recorrido preventivo en un sector cercano al peaje.

El supuesto sicario era buscado por las autoridades policiales de Costa Rica.

Según explicó el jefe policial Reiner Corella Carazo, los oficiales observaron dos vehículos; uno continuó y el otro intentó huir en marcha atrás al notar la patrulla y cayó en una cuneta.

Los oficiales obligaron a los dos ocupantes a bajar del vehículo y observaron que uno portaba un arma en la cintura. En una revisión visual del automóvil detectaron además un arma larga.

Se coordinó con la Fuerza Pública y un fiscal solicitó la detención y traslado a la Fiscalía de Heredia. Al verificar identidades se confirmó que uno de ellos tenía orden de captura por un caso de supuesto sicariato.

El OIJ reiteró su llamado a la ciudadanía para aportar información en casos de alto impacto y destacó la cooperación pública para el avance de la justicia.

Les informo que hoy ha sido capturado el sicario que disparó y asesinó a Roberto Samcam. El que se encontraba prófugo”, escribió en una red social esta mañana Claudia Vargas, viuda del opositor asesinado.

Esta detención es un paso importante, uno de muchos más. La búsqueda de justicia es total y no se detiene en los ejecutores materiales. La investigación nos llevará hasta los ejecutores intelectuales, hasta cruzar la frontera y llegar a los dictadores”, añadió en alusión al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quinees responsabiliza del ser los autores intelectuales del asesinato de su esposo.

Claudia Vargas, viuda de Samcam, confía que la investigación costarricense lleve hasta los autores intelectuales del crimen contra su esposo. (Foto Oscar Navarrete)

De acuerdo con la investigación judicial, la mañana del 19 de junio de 2025 un hombre simuló ser residente de un condominio en Moravia, aprovechó trabajos en el portón, saludó a trabajadores, subió hasta el apartamento e ingresó para disparar en al menos ocho ocasiones contra Roberto Samcam, causándole la muerte.

Roberto Samcam era mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y opositor a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Fundó el Grupo Patriótico de Militares Retirados, militó en el Movimiento Renovador Sandinista hasta 2017 y publicó el libro Ortega El calvario de Nicaragua. Sus análisis eran consultados por periodistas sobre la represión en Nicaragua.

