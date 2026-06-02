El hallazgo de piezas medievales de ajedrez explica su éxito durante la era medieval

El hallazgo de piezas de ajedrez medieval en el castillo de Burgstein revela la importancia social y simbólica del juego en la Europa feudal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente descubrimiento de piezas medievales de ajedrez en el castillo de Burgstein ha renovado el interés sobre el origen y la evolución social de este juego en Europa. Entre los objetos recuperados bajo un muro derrumbado figuran un caballo tallado, un dado de seis caras y cuatro piezas con forma de flor, todos conservados en condiciones notables tras casi un milenio enterrados, según National Geographic.

La pieza más llamativa, el caballo de ajedrez, fue datada entre los siglos XI y XII. El objeto conserva detalles como la melena y los ojos, lo que permite a los especialistas rastrear su función y simbolismo en la vida cotidiana de la nobleza feudal. El hallazgo recuerda a las célebres piezas de Lewis y permite observar cómo el ajedrez ocupó un lugar preeminente entre los pasatiempos de la élite europea antes de caer en desuso y ser desplazado por otros entretenimientos.

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La llegada del ajedrez desde India y su paso por el mundo islámico

El ajedrez surgió en India, donde era conocido como chaturanga y representaba las divisiones del ejército: infantería, caballería, elefantes y carros. A través de la Ruta de la Seda, el juego llegó a Persia y se transformó en shatranj, nombre con el que fue adoptado en el mundo islámico. En ese entorno, entre los siglos IX y X, estudiosos como Al Adli y Al Suli elaboraron tratados sobre aperturas y estrategias, sentando las bases de la teoría del ajedrez.

El contacto entre Europa y los territorios musulmanes —especialmente en España y Sicilia— permitió la llegada del ajedrez entre los siglos X y XI. Córdoba, una de las capitales culturales de Al Ándalus, funcionó como una de las principales vías de entrada. El primer registro europeo conocido se remonta al año 1008, cuando Ermengol I, conde de Urgel, legó piezas de cristal en su testamento.

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La introducción del ajedrez en Europa respondió a la transformación de la sociedad feudal. Con monarquías más estables y nobles menos involucrados en la guerra constante, surgió la necesidad de nuevas formas de ocio durante largos inviernos y noches extensas en los castillos.

El ajedrez fue adoptado por la nobleza europea como una actividad intelectual y símbolo de estatus, reflejando tanto el contacto intercultural como los cambios en la vida cortesana.

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El ajedrez como reflejo del orden feudal

La estructura del juego se adaptó al sistema social vigente. El visir se convirtió en reina, el elefante pasó a ser alfil y el carro fue reemplazado por la torre como representación de los castillos fortificados. El caballo mantuvo su rol como símbolo de la caballería y el peón representó al soldado raso. Esta transformación reflejó la jerarquía y valores de la sociedad feudal europea.

El ajedrez no solo era una distracción, sino también parte de la formación de los jóvenes nobles. Según la obra Disciplina clericalis de Petrus Alfonsi, se contaba entre las siete habilidades que debía dominar un caballero. Jenny Adams, profesora de literatura medieval, observó en declaraciones a la revista History que “el ajedrez también era una manera de ensayar simbólicamente el orden social de la época”.

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El caballo tallado, datado entre los siglos XI y XII, destaca por sus detalles y su relación con la nobleza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión fuera de la nobleza y el declive ante las cartas

Con el tiempo, el ajedrez se propagó más allá de la nobleza. Administradores, escuderos y burgueses lo adoptaron a medida que la vida urbana y la clase media ganaban peso. Las comunidades judías, a menudo marginadas en guetos, también se destacaron por su dedicación al juego, perfeccionando sus habilidades en espacios propios. Entre trovadores y ministriles itinerantes, el ajedrez era un conocimiento valioso, al igual que aprender a tocar un instrumento o componer poesía.

El juego ofreció un espacio de igualdad intelectual poco común para la época, ya que las hijas de la nobleza aprendían a jugar junto a sus hermanos y muchas alcanzaban gran destreza. Algunas ilustraciones medievales muestran a jóvenes cortejándose durante una partida, lo que evidencia el papel social del ajedrez más allá del entretenimiento.

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No obstante, el predominio no fue eterno. Según National Geographic, las cartas comenzaron a desplazarlo como pasatiempo principal de la élite europea a partir del siglo XIV, especialmente tras la expansión de la impresión con bloques de madera. Para el siglo XVIII, el ajedrez ya no ocupaba la posición privilegiada que había tenido durante la Edad Media.