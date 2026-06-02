Netanyahu aseguró que Israel trabajará contra el actual gobierno de Irán: “Es un régimen de terror destinado a desaparecer”

Netanyahu aseguró que Israel trabajará para hacer desaparecer el régimen de terror iraní. (REUTERS/ARCHIVO)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró el martes que su país trabajará para hacer desaparecer el régimen de terror iraní, según un video difundido por su oficina. Las declaraciones tuvieron lugar durante la ceremonia de asunción de Roman Gofman como nuevo jefe del Mossad, el servicio de inteligencia exterior israelí.

Netanyahu calificó a Irán como un "régimen de terror destinado a desaparecer" y afirmó que Israel contribuirá activamente a ese objetivo. "Ese régimen ya no nos amenazará con armas nucleares y miles de misiles mortíferos“, expresó el primer ministro. La intervención se produjo en un contexto de crecientes tensiones entre ambos países, donde la cuestión nuclear iraní y la amenaza de misiles han sido temas recurrentes en la agenda de seguridad israelí.

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Cambio en la dirección del Mossad y perfil de Roman Gofman

Durante la ceremonia, Gofman fue presentado como el decimocuarto director del Mossad. Netanyahu destacó su historia personal, recordando su llegada a Israel desde Bielorrusia a los 14 años junto a sus padres, Ludmila y Vladislav, y su integración en la ciudad de Ashdod. El primer ministro rememoró los obstáculos superados por Gofman y su pasado como subcampeón juvenil nacional de boxeo a los 17 años, señalando su perseverancia y capacidad de liderazgo.

Roman Gofman asume como decimocuarto director del Mossad con el respaldo de Benjamin Netanyahu y nuevo mandato estratégico. (REUTERS/ARCHIVO)

Netanyahu subrayó las cualidades de Gofman, como su capacidad de aprendizaje, pensamiento agudo, visión estratégica y creatividad para identificar vulnerabilidades en el adversario. “Roman, esta es tu misión y la de todos los que están aquí hoy”, afirmó el jefe del gobierno israelí.

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Prioridades de seguridad y política hacia Irán

El primer ministro indicó que el Mossad continuará al frente de la lucha contra la agresión iraní, manteniendo una política constante de impedir que Irán retroceda el reloj y adquiera armas nucleares. Netanyahu aseguró que Israel no permitirá que el régimen iraní amenace su existencia con bombas nucleares ni con miles de misiles balísticos letales.

Netanyahu resalta la perseverancia y visión estratégica de Roman Gofman para liderar la inteligencia israelí ante desafíos regionales.

Durante la ceremonia, Netanyahu enfatizó que la directiva para el Mossad es clara: impedir que Irán avance en su programa nuclear y reducir la amenaza que representa para Israel y la región. Se afirmó que la misión asignada a Gofman y a todo el cuerpo del Mossad es contribuir a que el régimen iraní deje de ser una amenaza.

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En la ceremonia de toma de posesión del nuevo jefe del Mossad, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiteró que el gobierno israelí considera al régimen iraní como una amenaza existencial y que su política se centrará en prevenir cualquier avance nuclear de Irán, así como en enfrentar el desarrollo y posible uso de misiles por parte del país persa.