Cinco de cada diez periodistas costarricenses aseguran haber recibido ataques denigrantes o de odio

5 de cada 10 periodistas costarricenses aseguran haber recibido mensajes de odio. Fuente: istock photo

El ejercicio del periodismo en Costa Rica y en América Latina atraviesa un escenario cada vez más desafiante, marcado por discursos de odio, precariedad laboral y presiones que ponen en jaque la libertad de prensa y la autonomía profesional. Así lo revela el estudio “Los mundos del periodismo: seguridad, autonomía profesional y resiliencia entre los periodistas de América Latina”, una investigación regional que evidencia que el 47% de los periodistas costarricenses, casi cinco de cada diez, asegura haber sido víctima de ataques denigrantes o de odio en algún momento de su carrera profesional.

El análisis fue realizado por el Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas, y se basó en una encuesta aplicada a 4.068 profesionales de la comunicación en la región, de los cuales 229 ejercen en Costa Rica. Aunque el país se mantiene ligeramente por debajo del promedio regional, que alcanza el 52%, los investigadores advierten que la cifra sigue siendo alarmante y refleja un deterioro en las condiciones del ejercicio periodístico.

“Si se compara a Costa Rica con el resto de la región, no está mal, pero si se compara a Costa Rica con Costa Rica, está muy mal”, afirmó Celeste González, investigadora de la Universidad de Texas, al analizar los resultados del estudio. La académica subrayó que el país históricamente ha sido visto como un referente regional en materia de libertades públicas, lo que vuelve más preocupante el crecimiento de agresiones verbales, campañas de desprestigio y ataques digitales contra periodistas.

Periodistas recurren a la autocensura para evitar ataques. Fuente: istock photo

La investigación no solo pone el foco en la violencia simbólica y verbal, sino que también expone la precariedad laboral y las condiciones económicas en las que trabajan muchos comunicadores costarricenses. Salarios bajos, contratos inestables, sobrecarga laboral y la necesidad de desempeñarse en múltiples proyectos al mismo tiempo forman parte de una realidad que, según los especialistas, debilita la independencia editorial y la calidad de la información.

En esa misma línea, Yanancy Noguera, presidenta de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte y del Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper), advirtió que estos factores impactan directamente en el derecho de la ciudadanía a estar informada.“La censura y la autocensura comprometen al periodismo y la calidad de la información, y cuando se asoman —si bien pueden estar siempre presentes— se deben promover formas predefinidas y organizadas de resistencia y compromiso ético y profesional con el principio de la verdad que mueve al periodismo independiente”, sostuvo.

Libertad de prensa bajo presión

Este escenario se enmarca en una tendencia regional y global que también ha sido documentada por organismos internacionales. Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha advertido en sus informes recientes que, aunque Costa Rica continúa figurando entre los países con mejor desempeño en libertad de prensa en América Latina, las amenazas, el acoso digital y la deslegitimación del trabajo periodístico han ido en aumento.

De acuerdo con RSF, América Latina enfrenta una combinación de factores que afectan la libertad de expresión: concentración de medios, presiones políticas, dependencia de la pauta estatal, criminalización del periodismo y violencia contra comunicadores. En varios países de la región, los periodistas operan en entornos cada vez más hostiles, donde informar sobre corrupción, crimen organizado o gestión pública implica riesgos personales y profesionales.

Panorama regional

El estudio del Centro Knight confirma que la precariedad no es un fenómeno aislado, sino una constante en América Latina. Los investigadores concluyen que en muchos países no es posible vivir exclusivamente del periodismo, lo que obliga a los profesionales a combinar su labor informativa con otros trabajos para cubrir sus necesidades básicas.

En naciones como Chile, el informe señala que la dependencia de los medios de comunicación de la publicidad estatalpuede derivar en contenidos favorables a los gobiernos de turno, afectando la pluralidad informativa y la independencia editorial. Esta situación, según los autores, genera un terreno fértil para la autocensura y limita la fiscalización del poder.

Otro de los hallazgos relevantes es que el periodismo continúa siendo una profesión dominada mayoritariamente por hombres. Sin embargo, las mujeres y las minorías son quienes denuncian con mayor frecuencia situaciones de acoso, hostigamiento y violencia, especialmente en entornos digitales. Además, el estudio revela que las afectaciones emocionales y mentales, como el estrés, la ansiedad y el desgaste profesional, son más recurrentes que las preocupaciones financieras o físicas.

Problemática se mantiene similar en todos los países de la región Latinoamericana. Fuente: Foto generada por Inteligencia Artificial

En conjunto, los resultados del informe dibujan un panorama complejo para el periodismo en Costa Rica y la región, donde la resiliencia de los profesionales convive con crecientes amenazas a la libertad de prensa. Un contexto que, según advierten los especialistas, requiere acciones concretas de protección, fortalecimiento institucional y compromiso social para garantizar el derecho a informar y a estar informado.