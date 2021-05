Carla Vizzotti le pidió a la Justicia que investigue los dichos de Patricia Bullrich sobre Pfizer

Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación

El Ministerio de Salud de la Nación presentó este viernes una denuncia formal ante la jueza federal María Servini para que se investiguen los dichos de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien sostuvo en un programa de televisión que el ex ministro de Ginés González García pidió “tener un retorno” en las negociaciones con Pfizer por la compra de vacunas, y que el presidente Alberto Fernández “no lo ignoraba”.

La denuncia lleva la firma de Gaspar Uriel Tizio, Director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud de la Nación. Concretamente, pide que se investiguen las declaraciones de Bullrich porque podrían configurar un delito, “ya que pueden atentar contra la confianza de la población en las vacunas y en la campaña, y además, podrían impactar en las negociaciones en curso”.

En la denuncia se agrega un link de Youtube con la entrevista otorgada por Bullrich al periodista Luis Majul en la que aseguró: “La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba”. Luego añadió que la negociación con Pfizer “es el intento de un negociado que no se cerró. No tengo dudas de que Ginés González García quiso un retorno por esa vacuna”.

Horas después, el laboratorio emitió un comunicado en el que sostuvo que “no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna COVID-19”.

FILE PHOTO: A vial and sryinge are seen in front of a displayed Pfizer logo in this illustration taken January 11, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La denuncia del Ministerio de Salud apunta al posible perjuicio que tuvieron las declaraciones públicas de la dirigente del PRO. “ Las acusaciones realizadas respecto de las negociaciones por la adquisición de vacunas contra el virus COVID-19, pueden tener un gran impacto en la confianza de la población respecto de la campaña de vacunación, y allí radica la gravedad institucional que nos convoca. Son diversas las acusaciones que se han realizado, y continúan realizándose, en torno a las vacunas en general, a las vacunas contra el virus COVID-19 en especial y contra el plan estratégico de vacunación en particular y, en suma, estos ataques pueden tener como consecuencia una desconfianza generalizada en el proceso de vacunación”, dice la presentación.

El ex ministro Ginés González García le envió este miércoles una carta documento a Bullrich para que se rectifique. “Con relación a las afirmaciones que usted efectuó respecto del suscripto en el programa televisivo La Cornisa, conducido por el periodista Luis Majul, emitido a las 20.30 del pasado 23 de mayo de 2021 por el canal de cable La Nación+, relativos a la negociación con el laboratorio Pfizer para la provisión de la vacuna contra el coronavirus que produce dicho laboratorio, le hago saber que son absolutamente falsas y, en consecuencia, calumniosas e injuriosas para mi persona”, indicó González García.

Alberto Fernández ya anticipó que también denunciará a Patricia Bullrich. “Semejante acusación resulta absolutamente falsa y por ende inaceptable, algo que bien sabía quien la formulaba. Dijo lo que dijo sin importarle el daño que causaba no solo a quienes acusaba, sino también en la confianza ciudadana y en la institucionalidad misma de la República”, afirmó el presidente.

Luego de citar la nota de Infobae en la que se publicó el comunicado del laboratorio estadounidense, el jefe de Estado se refirió a las consecuencias de sus dichos: “En ningún país del mundo se toleran tamañas imputaciones lanzadas con tanta liviandad, sin que ello no apareje la inmediata reacción social y de quienes fueran realmente injuriados. La angustia que la pandemia genera en nuestra gente no tolera tanta irresponsabilidad”.

Patricia Bullrich y Alberto Fernández

A pesar de los descargos del Presidente y del ex funcionario, Bullrich sostuvo su postura. Lo hizo a través de una serie de mensajes en su cuenta oficial en Twitter: “No firmar el contrato es el hecho de corrupción. A partir de ahí, montaron la mentira de que Pfizer pedía condiciones leoninas, mientras le vendía a todos nuestros vecinos en condiciones aceptables”.

Y continuó: “Los argentinos estamos destruidos, encerrados, sin educación y sin trabajo. Y este gobierno, una vez más, abandonó a la sociedad a su propia suerte. Y eso tendrán que explicarlo ante la Justicia. El comunicado de Pfizer no niega nada de lo que yo digo. Por lo tanto, yo reafirmo mis dichos”.

