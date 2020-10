Gustavo Galli, investigador y docente de la Universidad Nacional de Hurlingham (UnaHur), se mostró de acuerdo a la vuelta a distintas actividades o clases presenciales en localidades que “tienen baja o nula circulación del virus, pero en donde no se da esta situación, no creo que haya que poner en riesgo a chicos, chicas ni a trabajadores”. Una opinión disonante fue la de Claudia Romero, doctora en Educación de la Universidad di Tella (UTDT): “El regreso a la presencialidad debe ser voluntario en estas circunstancias. Eso no está dicho en la resolución del Consejo y se debe aclarar, no obligar a las familias les va a dar confianza”.