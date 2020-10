Guía para padres luego del acuerdo por la educación: ¿regresan las clases presenciales?

Así se dictan las clases en Uruguay; ¿qué pasará en Argentina? (Foto de archivo: AP)

Después de días de negociación, el Consejo Federal de Educación (CFE) llegó un acuerdo con el objetivo de dar previsibilidad para el regreso de las clases presenciales. Los ministros revalidaron el nuevo semáforo epidemiológico que definirá qué provincias están en condiciones de volver a las aulas. La resolución flexibiliza las condiciones, pero no conduce directamente a un retorno.

¿Qué se aprobó?

Hasta ayer, solo podían regresar a clases aquellos distritos que presentaran nula o baja circulación del virus, de acuerdo al primer protocolo aprobado en junio. Con la escalada de casos en el Interior, la nueva resolución del CFE introduce indicadores sanitarios objetivos que determinan si están condiciones o no de volver.

El modelo aprobado es el que se usa en el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que cada jurisdicción debe adaptar a su realidad. Sigue tres indicadores : la cantidad de casos diarios de acuerdo a la población en los últimos 14 días, la disponibilidad de camas, y si la infraestructura educativa está en condiciones de aplicar los protocolos de higiene y distanciamiento. En otras palabras, mide la capacidad de una jurisdicción de contener un brote. De ese entrecruce de variables surge un indicador que determina si el riesgo es bajo, moderado o alto. Solo en los casos de bajo riesgo, los distritos pueden emprender el regreso a clases.

En caso de haber un riesgo moderado, las provincias que lo deseen pueden avanzar con lo que llaman “actividades educativas no escolares”, es decir propuestas artísticas, deportivas, recreativas o de apoyo destinadas a que los chicos recuperen el vínculo con el sistema educativo y sus compañeros. Sería en grupos de no más de diez personas, preferentemente al aire libre.

Para que esto sea posible, las jurisdicciones deben cumplir con nueve puntos:

1) Contar con representantes de educación en el Comité Operativo de Emergencia (COE).

2) Evaluar la forma de traslado que utilizarán los niños para asistir a los establecimientos.

3) Contemplar la situación habitacional o niveles de hacinamiento de los alumnos y docentes y planificar acciones preventivas.

4) Instruir adecuadamente al personal docente y no docente acerca de los protocolos que deben seguirse para minimizar los riesgos de contagio.

5) Tener los procedimientos detallados sobre cómo actuar ante la aparición de un caso sospechoso y/o confirmado de COVID-19 en la escuela.

6) Articular entre las carteras de salud y educación local para la detección de casos sospechosos, procurar un diagnóstico de laboratorio a fin de dar una respuesta rápida y realizar el rastreo de contactos estrechos y su monitoreo.

7) Poseer un sistema integrado de trabajo intersectorial que permita identificar y dar seguimiento a problemáticas complejas como violencia, patologías de la salud mental, trabajo infantil, dificultades de los hogares para realizar aislamientos en caso de ser necesarios.

8) Considerar estrategias para aquellos niños con factores de riesgo que no puedan asistir de manera presencial.

9) Abordar estrategias para aquellos niños convivientes de personas con factores de riesgo.

¿Eso implica que vuelven las clases presenciales?

No necesariamente. Ahora ya no será Nación quien determine qué distrito puede avanzar con la reapertura escolar, pero se deben dar dos condiciones que no siempre van de la mano. Por un lado, que el semáforo epidemiológico arroje luz verde. Es decir, que haya riesgo bajo. Y, por otro lado, que haya voluntad de los gobernadores que son los que fijarán una fecha de retorno en cada zona.

De hecho, pese a la definición de ayer, son muy pocas las provincias que piensan en un regreso a las aulas en las próximas semanas, cuando hoy quedan solo dos meses para que se cierre el ciclo lectivo.

El Interior ya acapara el foco de contagios en el país. Las provincias más afectadas, con Santa Fe, Tucumán y Córdoba a la cabeza, descartan de plano volver a las clases antes de fin de año. Lo mismo sucede en otras jurisdicciones, con menores niveles de contagios.

La sesión del Consejo Federal de Educación

¿Qué provincias piensan en avanzar?

La Ciudad de Buenos Aires: hasta el momento es la única que fijó una fecha para la reapertura de las escuelas, con la aclaración de que no serán clases presenciales. En CABA el nivel de riesgo les dio moderado. Por lo cual, avanzarán con tareas de revinculación a partir del próximo martes en los patios escolares.

En una primera etapa, la propuesta incluirá solo a los estudiantes de quinto y sexto año de escuelas técnicas de gestión estatal. En los días posteriores se agregarán también los alumnos de quinto año de escuelas medias y de séptimo grado en primaria. Todos ellos se sumarán a los 6.500 chicos que perdieron contacto con la escuela, que ya concurren desde el lunes pasado a polideportivos. La participación será optativa. Los grupos no podrán superar los 10 alumnos y asistirán entre dos y cuatro veces por semanas, con turnos de entre una y cuatro horas.

La provincia de Buenos Aires: si bien no hay fechas, en el gobierno bonaerense pretenden avanzar en las próximas semanas con clases en los distritos que se encuentran en la fase de 5 de la cuarentena . Son en total 17, todos del interior de la provincia: Adolfo Alsina, González Chávez, Coronel Dorrego, Daireaux, Florentino Ameghino, General Lamadrid, General Lavalle, General Pinto, Hipólito Yrigoyen, Lincoln, Monte Hermoso, Puan, Rauch, Saliquelló, Saavedra, Tordillo y Tres Lomas. A ellos podrían sumarse algunos partidos en fase 4 que den riesgo bajo en el semáforo epidemiológico. La intención es priorizar a los alumnos que terminan niveles y a aquellos de trayectorias más débiles.

En los partidos que arrojen un riesgo moderado, también propondrán actividades de revinculación con los 279 mil chicos que identificó la provincia como quienes se cayeron del sistema educativo durante la cuarentena. En esos casos habrá clases de apoyo, con estudiantes avanzados de carrera docente y maestros suplentes a la cabeza, que irán casa por casa.

Chaco: es la única provincia que presentó un protocolo en los últimos días. El documento se encuentra en evaluación y la reapertura escolar, todavía sin fecha, no será antes del 19 de octubre. En un principio, apuntará solo a alumnos de escuelas rurales en localidades libres de coronavirus, priorizando los últimos años de cada nivel educativo.

¿Qué provincias ya pudieron volver a las aulas?

Hasta el momento, en el país solo el 0,2% de la matrícula total tiene clases presenciales . San Luis se sumó el lunes con doce escuelas a Formosa y La Pampa, las otras dos provincias que pudieron sostener la apertura educativa en las zonas rurales. Catamarca, San Juan y Santiago del Estero debieron dar marcha atrás por las restricciones a la circulación que dispusieron sus gobernadores, por brotes de contagios que no tuvieron relación con la actividad escolar.

