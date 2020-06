“Si las personas no se mueven y no se juntan, el virus no se reproduce", afirmó este domingo el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, al anunciar la vuelta a la fase 1 de la cuarentena por el aumento de los casos de coronavirus en esa provincia. Y este lunes, informó que habrá asueto administrativo extendido hasta el viernes en el Gran Resistencia, donde se encuentra el principal foco de contagio.