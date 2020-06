Este fin de semana, en una entrevista con Infobae el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue contundente: “Cómo le vamos a explicar a alguien que vende cubanitos en un semáforo que no puede hacerlo si se puede salir a correr? ¿Se puede salir a correr, que no es de vida o muerte, y no se puede salir a buscar el mango?”