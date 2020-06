Apenas una semana después de firmar un contrato de $340 millones con el Gobierno de la Ciudad, Leonardo Morbelli ya sabía que su primer proveedor se había caído, o estaba a punto de caerse. Las respuestas esquivas de Damián Nevi, un falso farmacéutico que terminó preso, no lo convencían. Y decidió viajar a la ciudad de Rosario para intentar salvar “el gran negocio” de la pandemia. Aterrizó en un laboratorio. Tenían stock y no dudó. El 8 de abril firmó un nuevo contrato, aunque el primero todavía no estaba caído. En ese documento, al que tuvo acceso Infobae, se comprometía a pagar $210 millones por los mismos barbijos que ya había vendido a $340 millones. Una diferencia de 130 millones, descontando los impuestos. Era el mejor negocio su de vida, pero la historia terminó en un escándalo.