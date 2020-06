El intendente de Colón tampoco imaginaba que estos jóvenes iban a volver a comportarse de esa manera: “No es lo esperable para un lugar donde se encuentran personas contagiadas, que tienen a toda la comunidad en vilo porque todavía no se sabe hasta dónde llegó el virus. Por eso me pongo a pensar en el esfuerzo de todo el sistema hospitalario, de la directora y del vecino que sí cumplió y me genera mucha bronca”.