-Hubo varias. Me acuerdo de una mujer de 39 años, que tenía una insuficiencia respiratoria y no quería que la intubaran. Cuando vio que no tenía alternativa, le dijo al médico: ‘Dígale a mi marido que cuide bien de mi hija’. Para mí esa situación fue muy movilizante: esa mujer podría haber sido yo. También, cuando algunos integrantes del equipo de coordinación se contagiaron de COVID-19. Ahí sentís que la muerte te pasa cerca.