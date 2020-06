● Actividades comerciales y de servicios (solo minoristas, no mayoristas): solo en comercios de cercanía, no en avenidas comerciales ni en centros comerciales abiertos o cerrados.Deberán funcionar con personal local. En el caso de los comercios de indumentaria y calzado, podrán funcionar únicamente con modalidad “take away” o de atención en la vereda, los clientes no podrán probarse los artículos. Con protocolos por rama de actividad, que incluya entre otras cosas, el máximo de una persona por m2 dentro del comercio y la espera afuera respetando la distancia preventiva mínima de un metro. El uso de tapaboca sigue siendo obligatorio en todos los casos. Aplicación de un sistema de múltiples turnos de trabajo y de atención al público. Deberán contar con un registro diario de la información de contactos de los clientes.