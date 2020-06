La respuesta del gobierno de la provincia fue taxativa. No. No hay margen para abrir eso. La encargada de recalcarlo fue la ministra de Gobierno, Teresa García, el puente principal que tienen con el Poder Ejecutivo y a quien valoran por el diálogo permanente. El mensaje que bajan desde el Poder Ejecutivo boanaerense es contundente. “El virus no desapareció. Que no tengan el virus, no implica que no tengan que ser ultra responsables”, les dijo García a los jefes comunales.