En líneas generales ponderó el trabajo en conjunto que vienen realizando Provincia y Ciudad en asentamientos urbanos: “Creo que lo que están haciendo es correcto, con distintos métodos”. E hizó hincapié en la estrategia utilizada en Villa Azul y Villa Itatí -donde cercaron ambos lugares y no dejan salir a sus habitantes para que no expandan el virus- debido a que son barrios con muchos habitantes y “Quilmes y Avellaneda no tienen la capacidad hotelera que hay en CABA” para aislar a los enfermos.