“La economía está planchada y va a costar años reconstruirla. El aislamiento obligatorio nos parece contradictorio porque deja de tener sentido si todos cumplimos con las medidaas de higiene y la distancia social. ¿Cuánto tiempo nos van a tener encerrados en las casas? Toda mi vida me cuidé sola y no necesito a nadie que me obligue a cuidarme. Veo un enamoramiento de la cuarentena mientras las pymes se están muriendo y familias enteras se están quedando sin ingresos porque no pueden abrir sus comercios”, se quejó la mujer.