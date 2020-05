En otros municipios, como La Matanza, los apuros son otros. No pueden contener a los vecinos que de facto rompen la cuarentena para salir montar puestos callejeros. A diferencia de algunos de sus pares, Fernando Espinoza prefiere que se demore más la habilitación de otras actividades. “No podemos usar la fuerza pública para que la gente se quede en sus casas. Se nos vuelve en contra”, reconoció ante Infobae uno de sus colaboradores. De todos modos, saben que el distrito es caldo de cultivo para el COVID-19: concentra la mayor cantidad de asentamientos y barrios carenciados del Conurbano. Sin embargo, también necesita que se abran algunas actividades, aunque no lo hace público. En su territorio, se concentra uno de los mayores polos de marroquinería de la provincia. Son cientos de pymes, junto a las pequeñas fábricas de vidrio, que aún no fueron habilitadas para trabajar.