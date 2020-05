La ex Presidenta está acusada de Memorándum con Irán, el expediente que nació con la denuncia de Alberto Nisman en enero de 2015 y en donde se denunció el encubrimiento para los sospechosos de haber volado la mutual judía, un atentado que en 1994 mató a 85 personas. Ya no tiene allí prisión preventiva, porque cayó en diciembre pasado, pero el caso se encuentra ante el Tribunal Oral Federal 8. La prueba todavía aún no fue despachada. Sin embargo, la figura de Ronald Noble, el ex jefe de Interpol, sigue entre tironeos en la causa.