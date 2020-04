El mismo Rivero, ex compañero de armas de Chávez, afirmó que tomó conciencia del rumbo del gobierno cuando escuchó de Chávez en 2006 que “en 1998 no hablaba de socialismo porque nunca habría ganado”. Lo mismo que Fidel Castro cuando se sacó la careta y dijo: “Si nosotros nos parábamos en el pico Turquino cuando éramos ‘cuatro gatos’ y decimos: somos marxistas-leninistas, desde el pico Turquino, posiblemente no hubiéramos podido bajar al llano. Así que nosotros nos denominábamos de otra manera, no abordábamos ese tema...”. (Fidel Castro Ruz, 22 de diciembre de 1961).