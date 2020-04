“La verdad que hoy no puedo decir si los que vendrán son médicos o no -comienza-. Hace 26 años me fui de Cuba. Si la preparación médica de estos profesionales es buena o mala, afirmar algo categórico sería aventurado. Hace 33 años me gradué. Para acceder a la carrera de medicina, en esa época, tenías que pasar por un montón de filtros. Tener un promedio no menor a 9 en el secundario. Era un privilegio ingresar. En la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana el claustro de profesores era impecable, inmejorable. Fue una de las experiencias más lindas de mi vida. Nos enseñaron lo mejor. Por entonces había que sacarse el sombrero. Nadie lo pone en duda. Los hospitales, con más o menos recursos, daban un servicio muy bueno a enfermos cubanos y extranjeros. Con el tiempo y la necesidad de atender personas del exterior que pagaban en dólares, vi que la salud se deterioró para los cubanos y se priorizó la atención a los extranjeros. Yo me vine en el 94, entre otras cosas, por diferencias políticas con el régimen entre otras cosas por esa diferencia que se hacía con la atención médica a los pacientes cubanos”.