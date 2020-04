Durante el reportaje, el ex jefe de bloque del Frente para la Victoria en el Senado Poder, mostró su disconformidad con la paralización del Poder Judicial y Legislativo. “El Congreso nunca debería haber entrado en cuarentena. Si a mí me hubiera tocado ser senador hubiera estado en mi oficina. Lo mismo pasa con el Poder Judicial, donde prolongar la cuarentena fue un error. Si el Poder Ejecutivo puede, por qué no van a poder hacerlo los otros dos poderes. Si no se gobierna por decreto de necesidad y urgencia y se distorsiona la democracia”, enfatizó.