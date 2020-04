Acerca del debate que ya está instalado entre los especialistas acerca de si las pruebas diagnósticas que se hacen en el país son suficientes o no, el infectólogo consideró que “la definición de caso sospechoso se amplió y hoy a cualquier persona que en las provincias donde hay circulación viral (CABA, conurbano bonaerense, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Ushuaia) tenga fiebre o algún síntoma respiratorio por mínimo que sea la indicación es hacer el test”. A lo que agregó: “lo que sabemos es que hay gente que ha tenido fiebre o un poco de tos y no se ha comunicado porque piensa que no es importante o no lo van a atender, por eso en la Ciudad se habilitaron las Unidades Febriles de Urgencia (UFU), que son para facilitar que las personas puedan llegar a diagnosticarse ahí y no tener que esperar a llamar al 107 y llegue la ambulancia que los traslade al hospital”.