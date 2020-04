“Quien no tenga el protocolo formalizado no podrá funcionar. Ahora es obligatorio, ya no es más un consejo. Vamos a fiscalizar con los 365 municipios y comunas de la provincia”, indicó al diario La Capital de Rosario el ministro de Trabajo provincial, Roberto Sukerman. “El no cumplimiento del protocolo Covid no sólo configura una falta administrativa, sino un delito penal contra la salud pública. Llegado el caso se los denunciará penalmente y se los clausurará”.