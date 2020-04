“No estamos buscando que nos regalen el pasaje; es más, la mayoría de nosotros se lo costearía por su cuenta. Muchos tenemos pasajes de vuelos que han sido cancelados y en algunos casos, hasta dos pasajes perdidos. O sea, tenemos las plata invertida en las aerolíneas que nos llevarían allá, como Aerolíneas Argentina e Iberia. No estamos esperando que nos den nada, lo que solo necesitamos es una autorización que nos permita subir a un avión. No queremos ir en contra de nada, entendemos los protocolos que se quieren llevar a cabo. Somos personal sanitario, no somos tontos, y sabemos que la cuarentena la debemos cumplir, pero necesitamos al menos una respuesta precisa, con algún plan de resolución”, dice Beccerica.