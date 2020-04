“A veces, cuando no se cumple con la cuarentena como corresponde, pasan estas cosas. Esto tiene que servir de experiencia para que la gente de otras localidades entienda que esto no es una joda. Que si te dicen cuarentena, es cuarentena: te tenés que quedar en tu casa, no tenés que recibir visitas ni nada por el estilo. Lamentamos profundamente lo que nos está sucediendo, la pérdida de nuestros vecinos”, dijo Fonseca al canal A24.