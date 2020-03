A diferencia de lo que es el confinamiento actual, en Epuyén no hubo protocolo ni medidas de seguridad. “Cada uno hizo lo que pudo. En mi caso, intenté tomarme el encierro con calma y sostener una rutina para que el día no se me hiciera eterno. También me puse horarios para mirar televisión o chequear redes porque estar conectado 24 x 7 te agobia ”, sostiene Noelia que, por su cargo en la Municipalidad, recibía a diario el parte de salud de la localidad. “Cada vez que me llegaba el mail rezaba para que hubiera menos contagiados y ningún fallecido", cuenta.