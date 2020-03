Una vez que desaparecieron los síntomas, Silvana estuvo 72 horas más internada en el Hospital San Roque, le volvieron a hacer dos hisopados nuevamente para comprobar que ya no había presencia del virus Sars-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19. Esos días según relata fueron interminables. Las muestras fueron enviadas al Malbrán en ese momento y los resultados llegaron el último viernes: ambos dieron negativo. “ Estoy felizmente curada y agradecida, ya que quiero poner de relieve el trabajo que hace la gente de la primera línea de fuego: los médicos, los enfermeros, las personas que están en servicio todo el tiempo , me encontré con un grupo humano hermoso y sobre todo profesional, trabajando en equipo, me salvaron la vida, estoy sumamente agradecida ”, contó a Infobae emocionada hasta las lágrimas Silvana.