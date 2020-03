Ezequiel le agradece a Susana, porque su suegra les abrió las puertas cuando comenzó a circular el peligro del coronavirus. “Después no pudimos pagar otro mes, nos echaron, no pudimos llevar los recibos porque no los teníamos y no pudimos cobrar más el habitacional y no nos quedó otra que venir a la casa de mi suegra”, enumera. Entre un techo y el otro, una noche durmieron en la calle. “Es muy indigno, peligroso, muy duro, no se puede dormir en la calle”, comenta.