Se recibió una gran cantidad de llamadas vinculadas con otras cuestiones relativas a la emergencia: sobre cuestiones de competencias y directivas emanadas por el Ministerio de Salud, cuestiones relativas a empleadores que obligan a concurrir a sus lugares de trabajo a sus empleados; denuncias sobre lugares de esparcimiento que permanecen abiertos y con concurrencia de público y sobre establecimientos que no respetan las distancias sociales. La línea funciona de 5 AM a 2 AM, con 28 operadores en línea. Viernes, sábado y domingo funciona las 24 horas.