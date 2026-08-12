Johan Mojica sería el sorpresivo fichaje de un equipo de la liga española: llegaría con nivel a la selección Colombia

Johan Mojica es uno de los jugadores con experiencia en la selección Colombia porque ya disputó dos mundiales en 2018 y 2026 - crédito Albert Gea/REUTERS

Guardar

Johan Mojica no parecía que fuera a cambiar de equipo en el mercado de fichajes, pues Mallorca tampoco tenía planes de dejarlo partir para que lo ayudara a salir de la segunda división, a la que cayó en esta temporada, y mantener su ritmo para las próximas convocatorias de la selección Colombia.

Sin embargo, salió un equipo que se interesaría mucho en el lateral izquierdo, producto de que lo conoce desde su último año en LaLiga y entablaría conversaciones para llegar a un acuerdo antes del inicio del campeonato ibérico, lo que también ayudaría en su carrera profesional.

Mojica se apunta como uno de los hombres fijos en la convocatoria de Colombia para los amistosos de septiembre y octubre ante México y Perú, en el primero de los ciclos con el técnico Néstor Lorenzo para el proceso rumbo a la Copa América 2028 y el Mundial 2030 en España, Marruecos y Portugal.

PUBLICIDAD

La posible salida de Johan Mojica

El Getafe buscaría el fichaje de Johan Mojica y se perfila como uno de los principales interesados en el lateral de Mallorca, según informó el periodista Ángel García. El defensor colombiano se reincorporó esta semana a los entrenamientos del club bermellón, que pretende venderlo y no lo contempla para la temporada en Segunda División.

La entidad bermellona fijó el traspaso en torno a 600.000 euros, con el objetivo de recuperar parte de la inversión de hace dos cursos, cuando pagó cerca de 1,5 millones al Villarreal por su llegada, según medios locales como El Diario de Mallorca y Mundo Deportivo.

PUBLICIDAD

Johan Mojica ha sido un jugador importante para el Mallorca, pese a que no tuvo mucho peso para evitar el descenso en España - crédito Isabel Infantes/REUTERS

Mojica fue titular con Jagoba Arrasate y después con Martín Demichelis, con Toni Lato como principal alternativa en el puesto. En sus dos temporadas en Mallorca jugó 36 y 35 partidos y anotó un gol, hasta que sufrió la vergüenza del descenso en la última jornada de la pasada temporada de LaLiga.

El Santos de Brasil sondeó su fichaje en este mercado, aunque el interés no se convirtió en una propuesta formal. El futbolista prioriza seguir en una liga de primer nivel para mantenerse como pieza de la selección Colombia para el nuevo proceso rumbo al Mundial 2030, pese a las críticas de un sector de la hinchada.

PUBLICIDAD

Johan Mojica buscaría un equipo de primer nivel para continuar vigente en la selección Colombia por los próximos cuatro años - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

Daniel Muñoz también cambiaría de equipo

Daniel Muñoz vuelve a estar en el radar del mercado: Everton evalúa su fichaje para reforzar la banda derecha, según informó Sky Sports. El interés aparece a pocas semanas del cierre del periodo de pases en la Premier League y con el colombiano entre las opciones que manejan los “Toffees”.

El periodista Dharmesh Sheth indicó al medio inglés que el entrenador David Moyes busca un lateral derecho y que el cafetero “es una de las opciones que más le interesa”. El defensor, de 30 años, tiene dos años más de contrato con Crystal Palace, aunque su continuidad para la próxima temporada no está garantizada.

PUBLICIDAD

Daniel Muñoz ahora interesaría al Everton de Inglaterra, que no tiene un colombiano en sus filas desde Yerry Mina en 2023 - crédito @skysports_sheth/X

Palace negocia la llegada de Anan Khalaili desde Union Saint-Gilloise con la idea de que compita por ese puesto, un factor que podría incidir en una eventual salida. Muñoz juega en el club desde enero de 2024 y ya ganó tres títulos: una FA Cup 2025, una Community Shield 2025 y la Conference League 2026.

El equipo que quiera incorporarlo deberá pagar poco más de 22 millones de euros, su valor actual según Transfermarkt. En la última temporada disputó 46 partidos, con cinco goles y cuatro asistencias, y fue goleador de Colombia en el Mundial 2026 con dos tantos ante Uzbekistán y la República Democrática del Congo, además de aportar para que el equipo solo recibiera un tanto en las cinco presentaciones en Norteamérica.

PUBLICIDAD