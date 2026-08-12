Así se reforzaron los equipos de la Liga BetPlay 2026-II: estos fueron los mejores fichajes

Franco Armani, Juan Fernando Quintero y Carlos Bacca fueron tres de los fichajes importantes de la Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional / DIM / Deportivo Cali

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La Liga BetPlay cerró oficialmente su mercado de fichajes, que arrancó en junio, justo después del torneo del primer semestre. Durante dos meses, tuvo movimientos interesantes, sobre todo después del Mundial 2026, cuando muchos clubes aceleraron para cerrar sus libros de pases.

Algunos de los 20 clubes se destacaron por contratar jugadores de alto nivel, varios con mucho reconocimiento a nivel internacional y otros por ser figuras del fútbol colombiano en la temporada, y sus nuevos equipos ganaron ese pulso para asegurarlos en sus plantillas.

Cabe recordar que el mercado de fichajes se volverá a abrir en septiembre, durante una semana y solo para futbolistas en condición de agente libre, que son quienes no tienen club, y se trata de una ventana compleja porque no son muchos los buenos prospectos que se encuentran allí.

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Los mejores fichajes de la Liga BetPlay

En los últimos días de julio e inicios de agosto, los 20 clubes terminaron de cerrar sus plantillas con algunos jugadores importantes, de renombre y trayectoria envidiable, lo que le dio un salto de calidad al campeonato y sobre todo por la salida de futbolistas del nivel de David Ospina y Falcao García.

Para empezar, Atlético Nacional repatrió a nada menos que Franco Armani, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y máximo ganador en la historia de los verdolagas con 13 trofeos, y quiere reescribir una nueva historia con 39 años en el club de sus amores.

Con la presencia de más de 10 mil personas en el Atanasio Girardot, el argentino habló sobre lo que representa el reto de jugar con el "Verdolaga"-crédito @NacionalsPasion/X

Otro caso es el del Independiente Medellín, uno de los equipos revelación del campeonato colombiano y, a última hora, cerró a Juan Fernando Quintero, el cual venía de jugar con River Plate y ser destacado en el Mundial 2026 con la selección Colombia, además de que será su segunda etapa en el Poderoso.

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Un caso curioso es el de Millonarios porque, pese a no contar con nombres importantes en su mercado de fichajes, sí se quedó con dos hombres que brillaron en la pasada Liga BetPlay y son Jhomier Guerrero, lateral derecho y bicampeón con el Junior, y Andrey Estupiñán, goleador del campeonato con 13 tantos en el Pasto.

Jhomier Guerrero fue uno de los mejores defensores del fútbol colombiano en Junior y ahora destaca en Millonarios - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Finalmente, el Deportivo Cali le quiere escapar al descenso con una plantilla llena de figuras y son liderados por nada menos que Carlos Bacca, que continuará en el ocaso de su carrera con los azucareros, acompañado por otro hombre fuerte en el ataque como Nicolás Benedetti.

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Carlos Bacca se convirtió en uno de los fichajes más importantes para la Liga BetPlay 2026-II, al firmar con el Deportivo Cali - crédito Deportivo Cali

Altas y bajas de la Liga BetPlay

Águilas Doradas

Altas : Flavio Robatto (D.T.) (Bolívar de Bolivia), Andrés Mosquera Guardia (América de Cali), Ántony Vásquez (Blooming de Bolivia), Junior Noguera (Recoleta de Paraguay), Iván Rojas (Once Caldas), Jhon Ontaneda (Aucas de Ecuador), Jhon Meléndez (Santa Fe), Jorge Soto (América de Cali), Éduar Arizalas (Cúcuta Deportivo), Ricardo Márquez (Cartaginés de Costa Rica), Matías Ramírez (Godoy Cruz de Argentina), Andrés Carreño (Unión Magdalena), Luis Fernando Vásquez (libre).

Bajas: Juan David Niño (D.T.) (libre), Jorge Rivaldo (Athletico Paranaense de Brasil), Jorge Obregón (Deportivo Pasto), Iván Arboleda (Sarmiento de Junín de Argentina), Bryan Urueña (libre), Cristian Cañozales (libre), Hernán Lopes (Cúcuta Deportivo), Joaquín Varela (Independiente Medellín), Diego Hernández (Al-Shorta de Irak), Jean Pineda (Real Cartagena), Cristian Blanco (Boyacá Chicó).

Alianza FC

Altas : Léyner Palacios (Leones), Israel Alba (Atlético Bucaramanga), Déinner Quiñones (Once Caldas).

Bajas: Carlos Lucumí (Independiente Medellín), Juan Pablo Arcila (Jaguares).

América de Cali

Alta: Luis Quiñones (Pachuca de México), Brayan Córdoba (Cúcuta Deportivo), Juan Pablo Montoya (Envigado), Yani Quintero (Deportivo Cali), Yhormar Hurtado (Always Ready de Bolivia), Edson Tortolero (Carabobo de Venezuela).

Bajas: Jorge Soto (Águilas Doradas), Yojan Gacés (Internacional de Bogotá), Daniel Bocanegra (libre), Andrés Mosquera Guardia (Águilas Doradas), Joel Romero (Torreense de Portugal), Darwin Machis (Carabobo de Venezuela), Carlos Sierra (libre).

Atlético Bucaramanga

Altas : Pablo Peirano (D.T.) (libre), Ómar Albornoz (Cúcuta Deportivo), Cristopher Fiermarín (Defensa y Justicia de Argentina), José Ortiz (Independiente Medellín), Diego Novoa (Millonarios), Víctor Cantillo (Remo de Pará de Brasil), Nilson Castrillón (Gremio Novoorizontino de Brasil).

Bajas: Leonel Álvarez (D.T.) (libre), Jéfferson Mena (Boyacá Chicó), Fáber Gil (Jaguares), Israel Alba (Alianza), Gléyfer Medina (libre), Carlos de las Salas (Real Cartagena), Gustavo Charrupí (Everton de Chile).

Atlético Nacional

Altas: Lucas González (D.T.) (Deportes Tolima), Yéicar Perlaza (Santa Fe), Franco Armani (River Plate de Argentina), Andrés Reyes (San Diego FC de Estados Unidos), Ian Poveda (Inter de Bogotá), Elías Cabrera (Tigre de Argentina).

Bajas: Diego Arias (D.T.). (Fortaleza), Harlen Castillo (Gimnasia y Esgrima de La Plata de Argentina), Kevin Cataño (Internacional de Bogotá), David Ospina (Atlante de México), Eduard Bello (Deportivo Cali).

Boyacá Chicó

Altas : Jéfferson Mena (Atlético Bucaramanga), Isaac Camargo (Atlético Grau de Perú), Junior Palacios (Miami FC de Estados Unidos), Cristian Blanco (Águilas Doradas), Sander Navarro (Central Español de Uruguay), Estiven Sarria (Patriotas), Cristian Mosquera (Bogotá).

Bajas: Ítalo Montaño (Fortaleza), Jairo Molina (Alianza Atlético de Perú), Brayam Palacios (CD Platense de El Salvador), Yordy Bedoya (Libre)

Cúcuta Deportivo

Altas : Marlon Carabalí (Barranquilla), Gustavo Torres (Deportivo Pereira), Jáder Manyoma (Independiente Yumbo), Samir Mayo (Internacional de Bogotá), Hernán Lopes (Águilas Doradas), Carlos Rentería (Ethnikos de Chipre), Jesús Díaz (Zagłębie Lubin de Polonia).

Bajas: Brayan Córdoba (América de Cali), Ómar Albornoz (Atlético Bucaramanga), Éduar Arizalas (Águilas Doradas), Frank Castañeda (Llaneros).

Deportes Tolima

Altas : Sebastián Oliveros (D.T.) (Fortaleza), Luis Sánchez (Once Caldas), Jorge Cabezas Hurtado (Millonarios), Miguel Ortega (Llaneros), Hómer Martínez (Juárez de México), Sergio Aguayo (Chivas de México).

Bajas: Lucas González (D.T.) (Atlético Nacional), Juan Pablo Nieto (Once Caldas), Juan Pablo Torres (Necaxa de México), Jersson González (Orenburg de Rusia).

Deportivo Cali

Altas : Kalazán Suárez (Internacional de Bogotá), Edwin Velasco (Deportivo Pasto), Léyser Chaverra (Independiente Medellín), Nicolás Benedetti (Las Palmas de España), José Moya (The Strongest de Bolivia), Carlos Bacca (Junior), Eduard Bello (Atlético Nacional).

Bajas: Marco Espíndola (libre), Miguel Sánchez (libre), Luis Manuel Orejuela (libre), Andrés Colorado (libre), Julián Quiñones (Deportivo Pasto), Yani Quintero (América de Cali), Michael Aponzá (libre), Andrés Correa (Once Caldas), Felipe Aguilar (Central Córdoba de Argentina).

Deportivo Pasto

Altas : Jorge Obregón (Águilas Doradas), Joyce Ossa (Monagas de Venezuela), Julián Quiñones (Deportivo Cali), Jhon Méndez (Real Potosí de Bolivia), Andrés Felipe Ibargüen (libre).

Bajas: José Bernal (libre), Wilson Morelo (retiro), Edwin Velasco (Deportivo Cali), Johan Caicedo (Atlético San Luis de México), Andrey Estupiñán (Millonarios), Iago Herrerín (libre).

Deportivo Pereira

Altas: Ninguna por sanción

Bajas: Gustavo Torres (Cúcuta Deportivo), Diego Mendoza (libre).

Fortaleza

Altas : Diego Arias (D.T.) (Atlético Nacional), Jhonier Blanco (Llaneros), Andrés Copete (Técnico Universitario de Ecuador), Ítalo Montaño (Boyacá Chicó), Juan Camilo Castillo (Pari Nizhniy Novgorod de Rusia), Williams Barlasina (Newell’s Old Boys de Argentina).

Bajas: Sebastián Oliveros (D.T.) (Deportes Tolima), Miguel Pernía (libre), Andrés Arroyo (Pachuca de México).

Independiente Medellín

Altas : Luis Amaranto Perea (D.T.) (A.T. de Selección Colombia), Joaquín Varela (Águilas Doradas), Carlos Lucumí (Alianza), Agustín Martegani (Boca Juniors de Argentina), Juan José Córdoba (Dinamo Zagreb de Croacia), Alfonso Simarra (Universidad Central de Venezuela), Jeison Medina (Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador), Juan Fernando Quintero (River Plate de Argentina).

Bajas: Alejandro Restrepo (D.T.) (Bolívar de Bolivia), José Ortiz (Atlético Bucaramanga), José Luis Chunga (libre), Juan Manuel Viveros (libre), Marlon Balanta (libre), Leyser Chaverra (Deportivo Cali), Francisco Chaverra (Millonarios), Francisco Fydriszewski (Junior), Iker Blanco (Orsomarso), Daniel Londoño (Once Caldas), Nazareth Segura (Bogotá), Dávinson Estupiñán (Bogotá).

Internacional de Bogotá

Altas : Cristian Dájome (Santos Laguna de México), Miguel Pernía (Fortaleza), Sebastián Girado (Orsomarso), Diego Duarte (AVS de Portugal), Yojan Garcés (América de Cali), Kevin Cataño (Atlético Nacional), Dewar Victoria (Millonarios).

Bajas: Dereck Mocada (Lugano de Suiza), Kalazán Suárez (Deportivo Cali), Samir Mayo (Cúcuta Deportivo), Ian Poveda (Atlético Nacional).

Jaguares

Altas : Jerson Malagón (El Farolito de Estados Unidos), Juan Esteban Franco (libre), Edwin Martínez (Orsomarso), Nicolás Giraldo (Millonarios), Esteban Beltrán (Once Caldas), Carlos Cantillo (Barranquilla), Fáber Gil (Atlético Bucaramanga), Juan Pablo Arcila (Alianza), Andrés Alfonso (Bogotá).

Bajas: Jhonier Viveros (Deportes Quindío), Bladimir Angulo (libre), Carlos Ordóñez (libre), Fabián Mosquera (libre), Yairo Moreno (Marathón de Honduras), Jhon Barrios (libre), Khaiser Lenis (libre).

Junior de Barranquilla

Altas: Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín), Pablo Ortiz (Banik Ostrava de República Checa).

Bajas: Jhomier Guerrero (Millonarios), Lucas Monzón (Botafogo de Brasil), Carlos Bacca (Deportivo Cali).

Llaneros

Altas: Juan Castilla (libre), Daniel Quiñones (Internacional de Palmira), Joel Contreras (Oriente Petrolero de Bolivia), Yorleys Mena (Sport Huancayo de Perú), Frank Castañeda (Cúcuta Deportivo).

Bajas: Miguel Ortega (Deportes Tolima), Kevin Caicedo (libre), Brian Benítez (libre), Jhonier Blanco (Fortaleza), Érik Bodencer (Central Norte de Argentina).

Millonarios

Altas : Daniel Ruiz (CSKA Moscú de Rusia), Francisco Chaverra (Independiente Medellín), James Aguirre (Once Caldas), Javier Burrai (Sarmiento de Junín de Argentina), Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto), Jhomier Guerrero (Junior de Barranquilla), Stiven Barreiro (Club León de México), Leonai Souza (Náutico de Brasil).

Bajas: Beckham Castro (Lugano de Suiza), Diego Novoa (Atlético Bucaramanga), Álex Castro (libre), Jorge Cabezas Hurtado (Deportes Tolima), Nicolás Giraldo (Jaguares), Guillermo De Amores (libre), Edgar Elizalde (libre), Falcao García (libre), Dewar Victoria (Internacional de Bogotá).

Once Caldas

Altas: Andrés Correa (Deportivo Cali), Edwin Torres (Operario de Brasil), Juan Pablo Nieto (Deportes Tolima), Daniel Londoño (Independiente Medellín).

Bajas: Déinner Quiñones (Alianza), Kevin Cuesta (libre), Kevin Tamayo (libre), Luis Sánchez (Deportes Tolima), Esteban Beltrán (Jaguares), James Aguirre (Millonarios), Iván Rojas (Águilas Doradas).

Santa Fe

Altas: Kevin Balanta (Santos Laguna de México), Emerson Rodríguez (Ludogorets de Bulgaria)

Bajas: Edwin Mosquera (Universidad Central de Venezuela), Yéicar Perlaza (Atlético Nacional), Jhon Meléndez (Águilas Doradas).