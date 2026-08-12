Juan Camilo Portilla, volante de la selección, enviará donaciones a Cali para enfrentar el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia

El volante colombiano anunció que enviará desde Curitiba, Brasil, donaciones para las víctimas por el terremoto en Cali - crédito Zona Libre de Humo/YouTube

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 dejó una emergencia que continúa creciendo mientras avanzan las labores de búsqueda, rescate y atención a los damnificados.

El balance registra 190 personas fallecidas y 1.679 heridas en diferentes regiones del país, con corte del martes 11 de agosto a las 6:00 p. m. Cali, una de las ciudades más afectadas, concentra buena parte de la tragedia, con 95 muertos, 999 personas heridas, 239 atrapadas y 180 desaparecidas, según el reporte conocido hasta el momento.

En la capital del Valle del Cauca también se contabilizan 87 personas rescatadas, 93 viviendas averiadas, 56 estructuras colapsadas y tres vías afectadas. La magnitud de los daños ha obligado a concentrar esfuerzos en la atención de quienes perdieron familiares, viviendas o bienes, mientras los organismos de socorro mantienen los trabajos en las zonas donde todavía hay personas que podrían ser encontradas.

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La situación también ha generado reacciones entre deportistas y figuras públicas que tienen vínculos con las regiones golpeadas. Uno de ellos es Juan Camilo Portilla, volante de la selección Colombia y nacido en Cali, quien se encuentra en Brasil y decidió organizar el envío de donaciones hacia su ciudad de origen.

Juan Camilo Portilla nació en Cali, Valle del Cauca, por eso el envío de sus donaciones será a esa ciudad - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La familia de Juan Camilo Portilla

En entrevista con Zona Libre de Humo, el mediocampista contó que su familia se encuentra al frente de parte de la gestión para que las ayudas puedan llegar a quienes realmente las necesitan. El jugador explicó que, apenas conoció la noticia, intentó comunicarse con sus familiares, aunque las dificultades en las comunicaciones hicieron que el contacto tardara más de lo esperado.

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“Estamos un poco tristes y conmovidos por toda la situación que está pasando en la ciudad y en el país. Estamos tratando de ayudar y poner nuestro granito de arena. Hay mucha información en las redes sociales y en todos lados, pero mi familia está al tanto de todo y estamos destinando los recursos de buena manera para que puedan llegar a las partes donde se necesitan”, manifestó Portilla.

El futbolista señaló además que, por fortuna, sus familiares se encuentran bien. Desde Brasil, sin embargo, vivió momentos de incertidumbre al conocer la dimensión del terremoto y no poder establecer comunicación inmediata con Cali. “Los pude poner al frente de las ayudas para que lleguen a las personas que las necesitan. Fue un momento de incertidumbre, pero por fortuna todo salió bien”, explicó en la conversación con el medio de comunicación caleño.

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El terremoto de magnitud 7,4 llevó a Cali a aplicar una segunda noche consecutiva de restricción para proteger a la población y facilitar los rescates - crédito @alejoeder / X

Portilla resaltó la solidaridad de Colombia

El jugador Juan Camilo Portilla reconoció que permanecer fuera del país durante una emergencia de esta magnitud genera una sensación de impotencia. El colombiano del combinado nacional aseguró que ver las imágenes de lo ocurrido en su ciudad le produjo preocupación, pero también destacó la respuesta de diferentes sectores de la sociedad.

“Uno desde el exterior queda un poco conmovido e impotente por ver el sufrimiento de nuestra gente. La verdad es que esto nos muestra lo frágiles que somos. También me da un poco de alegría ver cómo la gente se está uniendo, cómo se ayudan los unos a los otros. Tenemos que mantener esa empatía”, afirmó.

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Juan Camilo Portilla juega en Atlético Paranaense desde enero de 2026 - crédito Athletico Paranaense

Jugadores de la selección Colombia nacidos en el Valle del Cauca

La iniciativa del volante no se limitará a su círculo familiar. De acuerdo con lo explicado por el propio jugador, también buscará coordinar esfuerzos con otros futbolistas del Valle del Cauca que han representado a la selección Colombia.

“Nos vamos a unir con los compañeros del Valle del Cauca que estuvimos con la selección, como Dávinson Sánchez, Gustavo Puerta y Johan Mojica, para ver que los recursos lleguen a buen puerto y que sean cosas necesarias”, indicó Portilla durante la entrevista con Zona Libre de Humo.

El futbolista también explicó que cuentan con orientación de una persona vinculada a la Gobernación para determinar cuáles son las necesidades más urgentes y dirigir las donaciones hacia los lugares donde puedan tener mayor impacto. La intención es evitar que los elementos enviados terminen sin utilidad frente a las necesidades concretas de las comunidades afectadas.

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