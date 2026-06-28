Marco Rubio asistió al Hard Rock Stadium para presenciar el partido de la Selección Colombia ante Portugal en el Mundial 2026

El funcionario estadounidense llegó al estadio poco después de las 7:00 p. m. acompañado por un esquema de seguridad y, según la información conocida, por su esposa, Jeanette Rubio - crédito Rebecca Blackwell/AP

La Selección Colombia regresó el sábado 27 de junio al Hard Rock Stadium de Miami Gardens para disputar la tercera y última jornada del Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 frente a Portugal, un compromiso que reunió a miles de aficionados y también a reconocidas figuras del ámbito político, deportivo y empresarial.

Entre los asistentes destacó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien acudió al estadio para observar el encuentro entre la selección colombiana y el conjunto portugués. La presencia del jefe de la diplomacia estadounidense llamó la atención debido a su papel dentro del Gobierno de ese país y a su vínculo familiar con Colombia a través de su esposa, Jeanette Dousdebes, de origen colombiano.

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Rubio asiste acompañado por dirigentes de la FIFA y empresarios deportivos

Rubio compartió ubicación en las tribunas con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el director del FBI, Kash Patel, y los empresarios José Mas y Jorge Mas - crédito Rebecca Blackwell/AP Photo

Marco Rubio llegó al Hard Rock Stadium poco después de las 7:00 p. m. Fue visto ingresando por una entrada lateral del escenario deportivo, donde un equipo de seguridad lo dejó antes de acceder al corredor privado destinado para invitados de alto perfil.

Vestido con un saco y una camisa de cuello abierto, el funcionario saludó al personal ubicado en la zona de acceso restringido. De acuerdo con la información conocida, también estuvo acompañado por su esposa, Jeanette Rubio.

Posteriormente, Rubio fue ubicado en las tribunas junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el director del FBI, Kash Patel, y los empresarios del fútbol José Mas y Jorge Mas, quienes mantienen una estrecha relación con el desarrollo del deporte en el sur de Florida.

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Esta es la segunda ocasión en la que Marco Rubio asiste a un partido del Mundial 2026, tras haber estado presente en el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay el 13 de junio - crédito Rebecca Blackwell/AP

Los hermanos Mas son socios del exfutbolista David Beckham en la franquicia Inter Miami, equipo de la Major League Soccer (MLS), una de las organizaciones deportivas más representativas del fútbol estadounidense.

Esta es la segunda ocasión de la que se tiene conocimiento en la que Marco Rubio asiste a un partido del Mundial de 2026. El secretario de Estado también estuvo presente durante el compromiso entre Estados Unidos y Paraguay, correspondiente al debut del seleccionado estadounidense en el torneo, disputado en Los Ángeles el pasado 13 de junio.

Colombia busca cerrar la fase de grupos con rendimiento perfecto

El partido define el primer lugar del Grupo K y el rival de Colombia en la siguiente ronda del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito Paul Childs/REUTERS

La presencia de Rubio coincidió con un partido de alta importancia para la Selección Colombia. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llegó al compromiso frente a Portugal con la clasificación a los dieciseisavos de final ya asegurada, luego de conseguir dos victorias consecutivas en las primeras jornadas del Grupo K.

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En su debut, Colombia derrotó 3-1 a Uzbekistán en Ciudad de México gracias a las anotaciones de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz. Posteriormente venció 1-0 a la República Democrática del Congo en el Estadio Akron de Zapopan, resultado que le permitió consolidarse como líder del grupo antes de enfrentar al conjunto portugués.

En la víspera del compromiso, el técnico Néstor Lorenzo anticipó que Colombia intentaría mantener su propuesta futbolística basada en la posesión del balón y la circulación rápida del juego para enfrentar a un rival de alta exigencia como Portugal.

El conjunto europeo, dirigido por Roberto Martínez y liderado ofensivamente por Cristiano Ronaldo, también llegó clasificado a la siguiente ronda, por lo que el encuentro definirá cuál de las dos selecciones terminaría en el primer lugar del Grupo K.

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La Selección Colombia afrontó el compromiso frente a Portugal con la clasificación a los dieciseisavos de final ya asegurada, luego de vencer a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo - crédito Paul Childs/REUTERS

El resultado del partido también tendrá incidencia directa en el rival de Colombia para los dieciseisavos de final del Mundial, pues horas antes del compromiso entre Colombia y Portugal se disputó la tercera y última jornada del Grupo L, cuyos resultados determinaron el posible adversario de la selección nacional en la siguiente fase del campeonato.

En esa zona se enfrentaron Inglaterra y Panamá, mientras que Croacia hizo lo propio frente a Ghana.

Con ese panorama, si Colombia finaliza como líder del Grupo K, ya fuera con una victoria o un empate frente a Portugal, tendrá como rival a Ghana en los dieciseisavos de final.

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En cambio, si el equipo colombiano termina en la segunda posición del grupo tras una derrota frente al conjunto portugués, su siguiente rival sería Croacia, selección a la que enfrentó en los partidos amistosos de preparación antes del inicio de la Copa del Mundo 2026.