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Polémico fuera de lugar le negó a Colombia la victoria ante Portugal en el Mundial 2026, en tiempo de reposición

Dávinson Sánchez cabeceó un centro de Quintero en la parte final del enfrentamiento en Miami, pero la jugada fue anulada y no tardó en generar reacciones en redes sociales

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Dávinson Sánchez convirtió el gol de Colombia en tiempo de reposición, antes de que la jugada fuese anulada por posición adelantada - crédito Paul Childs/REUTERS
Dávinson Sánchez convirtió el gol de Colombia en tiempo de reposición, antes de que la jugada fuese anulada por posición adelantada - crédito Paul Childs/REUTERS

Un gol en tiempo de reposición que Colombia creyó suyo durante segundos terminó siendo el episodio más polémico del Mundial 2026.

El defensor Dávinson Sánchez cabeceó un centro de Juan Fernando Quintero al minuto 92 y perforó la red de Diogo Costa, pero el árbitro anuló la anotación por una posición adelantada milimétrica: la punta del pie del zaguero colombiano superaba la línea que marcaba el último defensor portugués.

El tanto fantasma selló el empate sin goles entre Colombia y Portugal en el Miami Stadium, en el cierre del Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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El árbitro anuló el tanto de Sánchez tras la revisión del VAR, que confirmó una posición adelantada milimétrica del zaguero colombiano, ante la decepción de los asistentes al estadio de Miami, en su mayoría colombianos - crédito Paul Childs/REUTERS
El árbitro anuló el tanto de Sánchez tras la revisión del VAR, que confirmó una posición adelantada milimétrica del zaguero colombiano, ante la decepción de los asistentes al estadio de Miami, en su mayoría colombianos - crédito Paul Childs/REUTERS

La jugada desató reclamos inmediatos de los jugadores de la Selección Colombia, quienes consideraron la decisión ajustada al límite. Las imágenes del VAR confirmaron que el offside fue de apenas unos centímetros, con la punta del pie de Sánchez por delante de la última línea defensiva lusa.

La polémica explotó en el estadio y se extendió a las redes sociales, donde la acción se convirtió en tendencia.

La anotación del defensa central fue anulada porque la punta de su pie quedó por delante de la línea de gol, de acuedo con el VAR - crédito DirecTV Go
La anotación del defensa central fue anulada porque la punta de su pie quedó por delante de la línea de gol, de acuedo con el VAR - crédito DirecTV Go

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