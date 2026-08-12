Richard Páez, técnico saliente del Cúcuta Deportivo, confesó la razón por la que no siguió en el club y denunció amenazas de hinchas

El último partido que dirigió Richard Páez en el Cúcuta Deportivo fue ante Fortaleza, en la derrota 2-0 - crédito Dimayor

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Richard Páez terminó su etapa como director técnico del Cúcuta Deportivo y, después de su salida, decidió hablar sobre las razones que llevaron a cerrar anticipadamente el proceso.

El entrenador venezolano había asumido el cargo en febrero de 2026, en reemplazo de Nelson Flórez, con el objetivo de conducir al equipo en su regreso a la primera división y afrontar una complicada pelea por la permanencia.

El primer semestre dejó al conjunto rojinegro con 16 puntos en 19 partidos, registro que lo ubicó entre los equipos más comprometidos de la temporada. A pesar de los números, Páez insistió durante el campeonato en que su proyecto buscaba algo diferente a jugar únicamente pensando en el descenso. En abril, después de vencer al América de Cali, sostuvo que estaban construyendo un equipo competitivo y que todavía faltaba para ver al Cúcuta en toda su dimensión.

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En diálogo con Blu Radio, Páez explicó que su propósito era modificar la mentalidad con la que, según él, se había afrontado durante años la competencia en el fútbol colombiano. Su intención era que el Cúcuta dejara de pensar exclusivamente en evitar el descenso y empezara a asumir una identidad propia.

“Sabemos lo difícil que es hacer realidad los conceptos teóricos de trabajo. Eso corresponde a la mentalidad de un equipo chico. Nosotros queríamos ir en contravía de esa idea”, explicó el entrenador.

Richard Páez duró apenas seis meses en el cargo como entrenador del Cúcuta Deportivo - crédito Cúcuta Deportivo

El rendimiento de Richard Páez en el Cúcuta Deportivo

Páez reconoció que los 16 puntos obtenidos durante el primer semestre terminaron siendo un elemento determinante para evaluar su trabajo. Sin embargo, también destacó que durante ese periodo se establecieron bases que, en su concepto, podían permitirle al equipo competir de otra manera.

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El técnico señaló además que la salida de cuatro jugadores complicó el inicio del segundo semestre, aunque consideró que esas bajas también demostraban que algunos futbolistas habían alcanzado un nivel que despertó interés. Mencionó especialmente a Marlon Carabalí, uno de los refuerzos que llegó temprano al equipo, y explicó que los demás jugadores incorporados tenían potencial porque habían sido previamente validados por él.

La situación cambió después de los primeros partidos. Páez contó que el equipo tuvo que afrontar tres encuentros como visitante mientras todavía estaba en formación y que, cuando llegó el momento de disputar un partido en casa buscando una victoria, apareció un problema que terminó siendo decisivo: las amenazas.

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A lo largo de su paso por el conjunto "motilón", Páez sumó un rendimiento global de apenas el 27.27% de los puntos - crédito Colprensa/Cristian Bayona

Las amenazas que recibió Richard Páez en el Cúcuta Deportivo

“Después de perder tres partidos y cuando llegó el partido de local que necesitábamos ganar, comenzaron las amenazas a través de WhatsApp. También hubo amenazas para la gerencia del equipo. Mi integridad no estaba asegurada y nadie podía garantizarme mi seguridad”, relató en la entrevista con Blu Radio.

Según explicó, ante esa situación se comunicó directamente con los dirigentes para saber si existían garantías para poder dirigir el compromiso. La respuesta que recibió fue negativa. A partir de allí, ambas partes acordaron finalizar el vínculo. “Llamé a la directiva para preguntar si tenía alguna garantía para dirigir el partido y me dijeron que no. Entonces acordamos una salida honorable”, afirmó.

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El venezolano ya había dirigido en Colombia, lo hizo con Millonarios entre 2010 y 2012 - crédito Colprensa

El venezolano también cuestionó la manera en que algunos sectores de la hinchada evaluaron su trabajo. Desde su perspectiva, el resultado terminó imponiéndose sobre el proceso y sobre la intención de construir una identidad futbolística. “La hinchada no entiende de fútbol, sino solamente de resultados. Yo era el primero que estaba interesado en salvar la categoría”, manifestó.

Páez aseguró que uno de los mensajes recibidos contenía expresiones particularmente ofensivas. Según su relato, se trataba de una persona que manifestaba rechazo hacia su nacionalidad y hacia su presencia como entrenador del Cúcuta Deportivo.

El técnico prefirió no reproducir el contenido completo por su nivel de agresividad, pero explicó que el mensaje expresaba odio hacia “el veneco que dirige al Cúcuta Deportivo” y advertía que no permitirían que volviera a dirigir un partido.

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De esta manera, la salida de Richard Páez del Cúcuta Deportivo no estuvo relacionada únicamente con los resultados deportivos. El entrenador sostuvo que las amenazas y la falta de garantías para su seguridad fueron el factor definitivo para poner punto final a un proyecto que, según su versión, buscaba transformar la manera en que el equipo afrontaba la competencia en Colombia.