John Córdoba, delantero de la selección, anunció el envío de donaciones para las víctimas del terremoto en Chocó, que sacudió a Colombia

John Córdoba fue mundialista con la selección Colombia en el 2026 - crédito Luisa Gonzáles/Reuters

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El Chocó, epicentro del terremoto que sacudió a Colombia, continúa entre las zonas que requieren atención tras la emergencia que deja, hasta el momento, 188 muertos y 1.677 heridos en el país. De acuerdo con las autoridades del departamento, nueve personas han perdido la vida y más de 90 resultaron heridas en territorio chocoano, mientras que 21 de los 31 municipios reportan afectaciones importantes.

La situación ha generado llamados para fortalecer la llegada de ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas. Entre los elementos que se están solicitando por parte de las autoridades, se encuentran productos de primera necesidad, alimentos no perecederos, suministros de primeros auxilios y artículos de higiene personal. Entidades como la Gobernación del Chocó han insistido en la importancia de canalizar las donaciones hacia los puntos habilitados para evitar dificultades en la distribución.

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Las secuelas de un terremoto en Quibdó, Chocó, donde nació John Córdoba. Las autoridades han anunciado nueve personas fallecidas y más de 90 heridas - crédito Reuters

Lugar de nacimiento de John Córdoba

En medio de ese panorama apareció Jhon Córdoba, delantero de la selección Colombia y jugador del Krasnodar de Rusia. El atacante, nacido en Istmina, Chocó, habló sobre la emergencia y explicó que, aunque se encuentra lejos del departamento, ha estado pendiente de sus familiares, amigos y conocidos afectados por el terremoto.

En entrevista con Win Sports, Córdoba contó que durante las primeras horas de la emergencia tuvo dificultades para comunicarse con sus seres queridos. “Fue complicado escuchar y ver los videos. No hubo comunicación durante cierto tiempo. Por suerte, mi familia está bien, todos están bien, pero tuvimos daños materiales. Dios me ha dado más de lo que algún día soñé y no tengo la menor duda de que todo volverá a la normalidad”, manifestó.

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El futbolista explicó que su preocupación también está relacionada con el impacto que sufrió una finca familiar en la zona. Córdoba contó que había estado allí apenas un mes atrás, por lo que las imágenes que recibió después del terremoto tuvieron un impacto particular en él. “La finca donde estaba cayó por completo. Nunca pensé que pudiera pasar algo así”, señaló el delantero en la conversación.

Jhon Córdoba es futbolista de Krasnodar desde el 2021, y es con ese club que enviará las ayudas a Colombia - crédito FC Krasnodar

Córdoba se pudo comunicar con alguien de la Gobernación del Chocó

Ante la magnitud de la emergencia, Córdoba decidió pasar de las palabras a la acción. “Hoy pude comunicarme y, cuando ya estuve un poco más tranquilo con el tema, me puse en contacto con alguien de la Gobernación. Me pasó un listado de lo que se está necesitando y ya me puse en contacto con las personas para enviar las ayudas requeridas”, explicó.

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El jugador también confirmó que la iniciativa no será únicamente personal. Córdoba anunció que el Krasnodar se sumará al esfuerzo para enviar ayuda al departamento y respaldar a las comunidades que atraviesan dificultades después del sismo.

“Tengo el teléfono reventado de mensajes y sabemos que es un momento caótico”, comentó el atacante colombiano, quien ha mantenido una relación cercana con su departamento de origen.

John Córdoba anunció su ayuda para el departamento del Chocó en entrevista con el programa Medio Tiempo - crédito Win Sports

La situación del Chocó, además, llevó al futbolista a hacer un llamado para que la atención sobre las zonas afectadas no se concentre únicamente en las ciudades que han aparecido con mayor frecuencia en las imágenes de la tragedia.

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“Hay muchas zonas afectadas en este momento. Es momento de ponernos la mano en el corazón y enviar ese apoyo. No debemos olvidarnos del Chocó, que también hace parte de Colombia. Sería bueno que nos miraran de una forma diferente; hay personas de calidad allá”, afirmó Córdoba.

El delantero insistió en que cualquier aporte puede resultar útil durante la emergencia. Desde Rusia, donde continúa su carrera con Krasnodar, busca que la ayuda llegue a las comunidades que conoce desde su infancia y que hoy enfrentan las consecuencias del terremoto. “Un mensaje, un aporte de todas las personas que tengan la oportunidad de hacerlo puede ayudar”, concluyó el futbolista en diálogo con Win Sports.

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