Este será el rival de la Selección Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026: viene de perder su último partido

Colombia y Portugal se enfrentaron en Miami en la pelea por el liderato del grupo K del Mundial 2026 - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

La Selección Colombia terminó la fase de grupos del Mundial 2026 con un partido complicado frente al equipo de Portugal en el estadio de Miami, donde el juego tuvo mucha expectativa por el nivel de las plantillas y, pese al rendimiento de los cafeteros, terminó sin goles.

Después de ese juego, la Tricolor ahora piensa en su próximo rival en los dieciseisavos de final, ronda en la que debe demostrar que tiene la capacidad para llegar lejos en el certamen de la FIFA y pelearle a los favoritos al título en las instancias definitivas.

Cabe recordar que esta es la cuarta ocasión que el combinado nacional supera la fase de grupos de un mundial en toda su historia, luego de las ediciones de Italia 1990, Brasil 2014 y Rusia 2018, siendo el torneo en Sudamérica donde le fue mejor porque acabó entre los ocho mejores.

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El nuevo rival de la Selección Colombia

En el estadio de Miami, la Tricolor se esforzó de tal manera que hizo un excelente compromiso en el campo de juego, pero el arco se le cerró y terminó con empate sin goles ante una Portugal que, en medio de los líos defensivos, salió adelante con el resultado.

La Selección Colombia se enfrentará en los dieciseisavos de final al combinado de Ghana, debido a que acabó en la primera posición del grupo K y el rival fue uno de los mejores terceros por sumar cuatro unidades en la zona L, por debajo de Inglaterra y Croacia.

Ghana es dirigida por el portugués Carlos Queiroz, que dirigió a la Selección Colombia entre 2019 y 2020 - crédito Peter Cziborra/REUTERS

Los africanos vienen de perder por 2-1 contra los croatas en la última fecha de la fase de grupos, perdieron la segunda casilla en ese compromiso y se debieron conformar con entrar “por la puerta de atrás” para la pelea entre los 32 mejores del torneo.

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El partido de Colombia y Ghana será el viernes 3 de julio, desde las 8:30 p. m., en el estadio de Kansas, conocido como Arrowhead, con capacidad para 79.000 espectadores, y fue sede de la Copa América 2024, cuando la Tricolor salió subcampeona.

De otro lado, será la segunda ocasión que los cafeteros se vean con los “Black Stars” en la historia, pues la primera vez se dio en el Torneo de Fútbol en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, con triunfo de los sudamericanos por 3-1 en el estadio Olímpico de la ciudad y con anotaciones de Jaime Morón, Luis Alberto Montaño, Ángel Torres y el descuento de Ibrahim Sunday.

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Empate en Miami

Colombia empató con Portugal en Miami y sostuvo el liderato del Grupo K en un partido en el que fue superior durante buena parte de los 90 minutos, pero no logró traducir ese dominio en gol y vio anulado el tanto de la victoria por una posición adelantada detectada por la tecnología.

La primera opción fue un remate a quemarropa de Bruno Fernandes que exigió una gran atajada de Vargas. La segunda nació de un descuido en un saque de banda que aprovechó Joao Félix, aunque su definición se fue por encima del arco.

Colombia recuperó luego el control del juego y cerró mejor la etapa inicial. Lo hizo con dos intentos desde fuera del área: uno de Gustavo Puerta, al que le faltó potencia, y otro de James, que obligó a Costa a exigirse tras el pique del balón en el césped.

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En el segundo tiempo, el conjunto de Lorenzo volvió a mostrarse más entero, pese a un cabezazo inicial de Joao Félix que salió desviado. La media distancia y los pases filtrados de James fueron las herramientas que más incomodaron a la defensa portuguesa, aunque volvió a faltar precisión en la definición.

Ambos equipos tuvieron opciones, la Tricolor se vio mejor en el campo de juego y sacó el punto para ser el líder del grupo K - crédito TyC Sports

Jefferson Lerma sacó un remate potente que Costa rechazó con los puños. Puerta insistió con un derechazo que salió por centímetros, mientras las proyecciones de Santiago Arias abrieron otra vía de ataque para Colombia.

En una de esas acciones, Richard Ríos no pudo acertarle al arco al definir en carrera tras un pase al medio del lateral. Más adelante, el propio Costa mandó al córner otra llegada construida por la derecha en una conexión entre los dos Arias.

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La insistencia se mantuvo con el ingreso de Juan Fernando Quintero por James. El volante de River Plate envió el centro que terminó en el cabezazo de Davinson Sánchez contra el piso, una acción que parecía darle a Colombia la victoria. La jugada fue invalidada por fuera de juego y la revisión tecnológica confirmó la decisión tomada en campo. La imagen mostró que el defensor estaba adelantado por apenas unos centímetros, una diferencia mínima que impidió el 0-1 y dejó el marcador en empate.