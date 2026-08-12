Barbie y Ken se ofrecen en proporciones más realistas, según un estudio

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MARTES, 11 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Barbie y Ken han vuelto a la realidad tras años mostrando una perfección imposible de rubia y una bomba explosiva, según un nuevo estudio.

Las proporciones corporales de las muñecas Barbie y Ken actuales se acercan mucho más a las que se ven en personas cotidianas, según informaron recientemente investigadores en la revista PLOS One.

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"Nuestro estudio encontró que las proporciones corporales de Barbie y Ken hoy en día se han vuelto notablemente más realistas, con medidas de cintura a cadera y de pecho a cintura que ahora se sitúan dentro del rango normal para proporciones clave femeninas, aunque aún por debajo de las medias femeninas típicas", dijo la investigadora principal Sara Grafenauer en un comunicado de prensa. Es profesora asociada de nutrición y dietética en la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia.

El nuevo estudio llega casi 30 años después de que un artículo histórico revelara que las muñecas Barbie y Ken de finales de los años 90 tenían proporciones corporales casi inalcanzables en la vida real, según los investigadores.

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"Barbie y Ken están entre los iconos culturales más reconocibles a nivel mundial y, para muchos niños, son una representación temprana e influyente de cómo 'deberían' ser los cuerpos de adultos", dijo Grafenauer.

Pero las muñecas tradicionales de Barbie y Ken siempre han tenido formas corporales poco realistas que la mayoría de los humanos no tienen. De hecho, las formas corporales de las muñecas originales eran tan extremas que menos de 1 de cada 10 millones de personas podía igualar sus proporciones, según los investigadores.

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Para el nuevo estudio, los investigadores midieron la línea de Barbies Fashionista, que incluye Curvy, Tall, Petite y Standard Barbie. También midieron un muñeco Ken, que es, bueno, simplemente Ken.

Las medidas incluyeron cabeza, cuello, pecho, cintura, cadera, muslo, mitad del muslo, pantorrilla, tobillo, brazo superior, antebrazo y muñeca, según los investigadores. El equipo también calculó proporciones cintura-cadera, pecho-cintura, pecho y cintura-altura.

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Los investigadores compararon entonces las mediciones con las tomadas a adultos estadounidenses de entre 18 y 35 años.

Los resultados mostraron que la industria del juguete ha logrado avances medibles, con Barbie y Ken reflejando proporciones más realistas y mayor diversidad corporal.

"Nuestro estudio encontró que las proporciones corporales de Barbie y Ken hoy se han vuelto notablemente más realistas, con medidas de cintura a cadera y de pecho a cintura que ahora se sitúan dentro del rango normal para proporciones clave del cuerpo femenino, aunque aún por debajo de las medias femeninas típicas", dijo Grafenauer.

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"Curiosamente, aunque la forma general del cuerpo de Ken se ha vuelto más realista, algunas proporciones --especialmente su relación pecho respecto a cintura-- siguen siendo menos representativas de la media del hombre", señaló.

El investigador principal Kevin Norton, autor del estudio original de 1996, afirmó que los resultados reflejan cambios sociales relacionados con la representación.

"Los cambios positivos que estamos viendo en las formas corporales de Barbie y Ken deberían aportar cierta tranquilidad a los profesionales de la salud y a los padres que eligen estas muñecas", dijo Norton, profesor de ciencias del ejercicio en la Universidad de Adelaida en Australia, en un comunicado de prensa.

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"La mayor diversidad que estamos viendo es un paso positivo que refleja mejor a las personas que los niños ven a su alrededor cada día", afirmó.

Esta diversidad ayuda a mejorar cómo los niños se ven a sí mismos y a los demás, dijo la coinvestigadora Belinda Durey, profesora adjunta en la Universidad de Adelaida.

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"Los juguetes infantiles hacen más que entretener, ayudan a moldear la percepción del cuerpo, la salud y la identidad. Cuanto más reflejen esos juguetes la diversidad de personas reales, más positiva puede ser esa influencia", dijo Durey en un comunicado de prensa.

"La introducción de múltiples formas corporales es un paso positivo. La diversificación continua --incluida la variación en tamaño, forma y proporción-- puede reflejar mejor a las poblaciones reales", continuó. "No hay duda de que la Barbie y Ken de hoy siguen estilizados, pero están sustancialmente más cerca de proporciones corporales humanas que las generaciones anteriores, y eso es un paso en la dirección correcta."

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Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre la positividad corporal.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Adelaida, 7 de agosto de 2026