Salud
Agregar Infobae enGoogle

Barbie y Ken se ofrecen en proporciones más realistas, según un estudio

Healthday Spanish

Imagen 4VJETKLCNBASHHWDPTWNDKK4L4
Guardar

MARTES, 11 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Barbie y Ken han vuelto a la realidad tras años mostrando una perfección imposible de rubia y una bomba explosiva, según un nuevo estudio.

Las proporciones corporales de las muñecas Barbie y Ken actuales se acercan mucho más a las que se ven en personas cotidianas, según informaron recientemente investigadores en la revista PLOS One.

PUBLICIDAD

"Nuestro estudio encontró que las proporciones corporales de Barbie y Ken hoy en día se han vuelto notablemente más realistas, con medidas de cintura a cadera y de pecho a cintura que ahora se sitúan dentro del rango normal para proporciones clave femeninas, aunque aún por debajo de las medias femeninas típicas", dijo la investigadora principal Sara Grafenauer en un comunicado de prensa. Es profesora asociada de nutrición y dietética en la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia.

El nuevo estudio llega casi 30 años después de que un artículo histórico revelara que las muñecas Barbie y Ken de finales de los años 90 tenían proporciones corporales casi inalcanzables en la vida real, según los investigadores.

PUBLICIDAD

"Barbie y Ken están entre los iconos culturales más reconocibles a nivel mundial y, para muchos niños, son una representación temprana e influyente de cómo 'deberían' ser los cuerpos de adultos", dijo Grafenauer.

Pero las muñecas tradicionales de Barbie y Ken siempre han tenido formas corporales poco realistas que la mayoría de los humanos no tienen. De hecho, las formas corporales de las muñecas originales eran tan extremas que menos de 1 de cada 10 millones de personas podía igualar sus proporciones, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores midieron la línea de Barbies Fashionista, que incluye Curvy, Tall, Petite y Standard Barbie. También midieron un muñeco Ken, que es, bueno, simplemente Ken.

Las medidas incluyeron cabeza, cuello, pecho, cintura, cadera, muslo, mitad del muslo, pantorrilla, tobillo, brazo superior, antebrazo y muñeca, según los investigadores. El equipo también calculó proporciones cintura-cadera, pecho-cintura, pecho y cintura-altura.

Los investigadores compararon entonces las mediciones con las tomadas a adultos estadounidenses de entre 18 y 35 años.

Los resultados mostraron que la industria del juguete ha logrado avances medibles, con Barbie y Ken reflejando proporciones más realistas y mayor diversidad corporal.

"Nuestro estudio encontró que las proporciones corporales de Barbie y Ken hoy se han vuelto notablemente más realistas, con medidas de cintura a cadera y de pecho a cintura que ahora se sitúan dentro del rango normal para proporciones clave del cuerpo femenino, aunque aún por debajo de las medias femeninas típicas", dijo Grafenauer.

"Curiosamente, aunque la forma general del cuerpo de Ken se ha vuelto más realista, algunas proporciones --especialmente su relación pecho respecto a cintura-- siguen siendo menos representativas de la media del hombre", señaló.

El investigador principal Kevin Norton, autor del estudio original de 1996, afirmó que los resultados reflejan cambios sociales relacionados con la representación.

"Los cambios positivos que estamos viendo en las formas corporales de Barbie y Ken deberían aportar cierta tranquilidad a los profesionales de la salud y a los padres que eligen estas muñecas", dijo Norton, profesor de ciencias del ejercicio en la Universidad de Adelaida en Australia, en un comunicado de prensa.

"La mayor diversidad que estamos viendo es un paso positivo que refleja mejor a las personas que los niños ven a su alrededor cada día", afirmó.

Esta diversidad ayuda a mejorar cómo los niños se ven a sí mismos y a los demás, dijo la coinvestigadora Belinda Durey, profesora adjunta en la Universidad de Adelaida.

"Los juguetes infantiles hacen más que entretener, ayudan a moldear la percepción del cuerpo, la salud y la identidad. Cuanto más reflejen esos juguetes la diversidad de personas reales, más positiva puede ser esa influencia", dijo Durey en un comunicado de prensa.

"La introducción de múltiples formas corporales es un paso positivo. La diversificación continua --incluida la variación en tamaño, forma y proporción-- puede reflejar mejor a las poblaciones reales", continuó. "No hay duda de que la Barbie y Ken de hoy siguen estilizados, pero están sustancialmente más cerca de proporciones corporales humanas que las generaciones anteriores, y eso es un paso en la dirección correcta."

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre la positividad corporal.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Adelaida, 7 de agosto de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El riesgo de trastornos psiquiátricos comienza a aumentar antes del diagnóstico de EII

Healthday Spanish

El riesgo de trastornos psiquiátricos comienza a aumentar antes del diagnóstico de EII

En conjunto, dos factores de salud cotidianos duplican el riesgo de muerte en la mediana edad y más allá

Healthday Spanish

En conjunto, dos factores de salud cotidianos duplican el riesgo de muerte en la mediana edad y más allá

Resultados alentadores con medicamento para el Alzheimer, según un estudio

Healthday Spanish

Resultados alentadores con medicamento para el Alzheimer, según un estudio

Un estudio encuentra productos químicos no revelados en la mayoría de los productos de cuidado personal

Healthday Spanish

Un estudio encuentra productos químicos no revelados en la mayoría de los productos de cuidado personal

Cómo fue la emotiva entrega de los premios Afectivo-Efectivo 2026: el reconocimiento a la mirada humana en salud

El evento destacó iniciativas innovadoras y testimonios que transforman la experiencia sanitaria en el país, con proyectos que apuestan por la empatía y la transformación de la atención médica

Cómo fue la emotiva entrega de los premios Afectivo-Efectivo 2026: el reconocimiento a la mirada humana en salud

DEPORTES

Lionel Messi emprendió el regreso a Miami junto a su familia tras despedir a su padre en Rosario

Lionel Messi emprendió el regreso a Miami junto a su familia tras despedir a su padre en Rosario

Se completó la cuarta fecha del Torneo Clausura: así están las posiciones y la Tabla Anual

10 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: de la identificación de la gente con el juego a la broma sobre la sequía de Merentiel

Boca hizo el saque inicial dos veces: Paredes reveló los entretelones del insólito error arbitral en el triunfo de Boca ante Recoleta

De Maradona a Messi: los mejores memes que dejaron Flores y Aranda tras brillar en el triunfo de Boca ante Recoleta por la Sudamericana

TELESHOW

Uno por uno, los exjugadores de Gran Hermano que volvieron a ingresar a la casa: su rol clave para definir el reality

Uno por uno, los exjugadores de Gran Hermano que volvieron a ingresar a la casa: su rol clave para definir el reality

Mario Pergolini cuestionó a Agustín Rada por su falta de trucos y llevó otro mago a su programa: “No te ofendas”

Chiara Mancuso sufrió un duro accidente automovilístico y contó cómo se encuentra: “Nos dimos un golpazo”

Lola Latorre contó el mal momento que vivió en su regreso a Argentina: “No me dejan volver”

Gladys Florimonte contó cómo transformó el menosprecio de su padre: “Tengo el nombre de su amante”

INFOBAE AMÉRICA

Aprueban proyecto para que Panamá se adhiera a la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio

Aprueban proyecto para que Panamá se adhiera a la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio

Falla nuevo intento por incorporar un tercer operador de telefonía móvil en Panamá

La Policía Nacional Civil de Guatemala alerta por un aumento de estafas digitales

Panamá sale a conquistar el Caribe con 55 empresas y una ofensiva exportadora

Comité Olímpico de El Salvador evalúa logros y retos tras Santo Domingo 2026