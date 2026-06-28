Jugadores de la Selección Colombia dieron sus primeras reacciones tras el empate ante Portugal: “Hicimos un partidazo”

James Rodríguez aportó para que la Selección Colombia empatara contra Portugal en Miami - crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES vía Reuters

La Selección Colombia salió adelante en medio de las dificultades contra Portugal, pues nuevamente tuvo problemas para abrir el marcador, como pasó ante la República Democrática del Congo, pero esta vez el juego acabó con 0-0 en la pizarra en Miami.

Luego del compromiso, los jugadores dieron sus primeras declaraciones sobre la igualdad, cuyo resultado sirvió para que la Tricolor pasara a los dieciseisavos de final como primera con siete puntos, mientras que los lusos fueron segundos con cinco unidades.

De otro lado, Néstor Lorenzo volvió a destacar el sacrificio y esfuerzo de sus dirigidos para conseguir el triunfo, más allá de que no se dio el tanto y, una vez más, delanteros como Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez continúan en blanco durante el campeonato.

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“Faltó solo el gol”

En atención a la prensa, algunos jugadores se acercaron a explicar lo que pasó en el estadio de Miami, pues la Tricolor estuvo muy cerca de sumar los tres puntos, pero falló en la definición y vencer al portero Diogo Costa, que atajó varios balones del rival.

Richard Ríos lamentó el empate: “Siento que de tantas veces que llegamos, queda un poquito de amargura porque tuvimos la oportunidad para hacer el gol y eso es lo que nos falta a veces. Las que tengamos, meterlas porque sabemos que va a ser muy difícil en estos partidos que son muy cerrados contra rivales muy complicados”.

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Por su parte, James Rodríguez vio el vaso “medio lleno” por el esfuerzo de sus compañeros, en el Gol Caracol: “Jugamos un partidazo contra un rival grande, excelentes jugadores. Cuando jugamos contra rivales como ellos, es más cómodo. Faltó solo el gol. Hicimos un partido excelente en todas las líneas, creo que nos medimos contra un grande, jugadores de experiencia, en equipos grandes”.

Santiago Arias aseguró que hizo una buena presentación y reemplazó de la mejor manera a Daniel Muñoz: “Aquí siempre hemos tenido la mentalidad de, sea cual sea el que entre en el once titular, va a dar lo mejor. Somos veintiséis que estamos disponibles, que estamos a disposición y queremos dejar todo por nuestro país, por nuestra selección”.

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“Sabíamos la clase de partido que jugábamos, pero creo que, desde el primer minuto, se vio que queríamos salir a ganarlo, salir a demostrar, hacer nuestro punto. Tuvimos opciones, entonces creo que nos quedamos con toda esa parte buena y se viene lo más bonito, que ya es este viernes”, finalizó.

“Colombia hizo un partidazo”

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, afirmó que se siente contento por el nivel del equipo ante Portugal, pues era un rival complicado, lleno de estrellas y jugadas de ataque, pero la Tricolor lo neutralizó y atacó en todo momento para vencerlo.

“Creo que Colombia hizo un partidazo de inicio a final, lo fue a buscar, merecimos ganar y muchas veces, nos faltó definición, pero felicito a los muchachos por el esfuerzo contra un candidato, le jugaron igual”, mencionó el entrenador, en charla con el Gol Caracol.

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Lorenzo también destacó el nivel del rival en Miami, al mencionar que “es un gran equipo, pero creo que hoy lo superamos” porque las mayoría de acciones en ataque fueron de los colombianos, incluso con un gol anulado de Dávinson Sánchez por un fuera de lugar milimétrico.

“Jugamos bien. Puede pasar al revés, pero llegamos muchas veces y nos faltó definición”, terminó de decir el técnico de la Selección Colombia, que espera la apertura del marcador en los dieciseisavos de final porque Ghana apelará mucho a la fuerza defensiva y la velocidad de los contragolpes para hacer daño en el estadio de Kansas.

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