Resultados alentadores con medicamento para el Alzheimer, según un estudio

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MARTES, 11 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Sally Osmer aprovechó la oportunidad de ser tratada con el medicamento de vanguardia para el Alzheimer lecanemab.

Osmer tiene antecedentes familiares de la enfermedad y fue diagnosticado con Alzheimer en fase temprana a los 74 años. Al principio no notó ningún problema, pero las pruebas de imagen y genéticas confirmaron el diagnóstico.

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"Cuando recibí el diagnóstico, fue bastante devastador", dijo en un comunicado de prensa. "La perspectiva de un declive lento pero de estar físicamente sano da mucho miedo. Tuvimos la suerte de detectarlo pronto y me alegró comenzar el tratamiento."

Osmer es uno de los cientos de pacientes que han demostrado que el nuevo medicamento para el Alzheimer es tan seguro en el mundo real como lo fue en los ensayos clínicos que llevaron a su aprobación en julio de 2023, según un nuevo estudio.

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Algunos expertos temían que el lecanemab (Leqembi) pudiera causar hinchazón y hemorragia al eliminar proteínas amiloides tóxicas del cerebro de los pacientes.

"Ha habido mucho miedo respecto a este medicamento, especialmente en torno a la inflamación y el sangrado cerebral", dijo el investigador principal, el Dr. Andrew Liu, profesor asociado de neurología y patología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte.

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Los resultados reales muestran que la seguridad y efectividad del fármaco entre los pacientes se alinean estrechamente con los resultados de los ensayos clínicos, según los investigadores.

"Lo que descubrimos es que, en el mundo real, con una selección cuidadosa y un seguimiento cercano, aproximadamente el 80% de los pacientes pueden permanecer con lecanemab durante al menos un año", dijo Liu en un comunicado de prensa. "Es importante destacar que la mayoría de los efectos secundarios relacionados con el tratamiento se resuelven con el tiempo sin necesidad de medicamentos adicionales ni hospitalizaciones."

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Para el estudio, los investigadores siguieron a 230 pacientes tratados con lecanemab en Duke entre 2023 y 2025. Todos los pacientes presentaban Alzheimer temprano o un leve deterioro de la memoria.

Los resultados mostraron que el 79% de los pacientes que comenzaron el tratamiento pudieron continuarlo durante más de un año. El 21% que dejó el medicamento lo hizo principalmente por efectos secundarios.

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Aproximadamente una cuarta parte de los pacientes (24%) desarrollaron Anomalías Relacionadas con la Imagen Amiloide (ARIA), signos de inflamación o sangrado cerebral que aparecen en las resonancias magnéticas.

Osmer lleva ahora más de un año tomando lecanemab, sin efectos secundarios graves.

"Ha sido muy tranquilo en cuanto a efectos secundarios", dijo.

Osmer afirmó que el tratamiento le ha proporcionado mucha tranquilidad en su vida diaria.

"He lidiado con mucha ansiedad por mi vida actual y el futuro", dijo. "Estar con lecanemab definitivamente me da esperanza y una promesa de un futuro mejor del que hemos supuesto sobre el Alzheimer en el pasado."

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Los investigadores descubrieron que las personas portadoras del gen de riesgo de la enfermedad de Alzheimer APOE4 tenían aproximadamente cuatro veces más probabilidades de desarrollar ARIA.

Sin embargo, otros siete tests comunes no pudieron predecir de forma fiable quién desarrollaría ARIA mientras tomaba lecanemab, según los investigadores.

Actualmente, el equipo está trabajando en una herramienta de imagen impulsada por IA destinada a ayudar a detectar cambios sutiles en ARIA más temprano y de forma más constante en los escáneres cerebrales.

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"La angiopatía amiloide cerebral (ACA), una condición caracterizada por la acumulación silenciosa de amiloide en los vasos sanguíneos del cerebro, está presente en más del 50% de todos los pacientes con Alzheimer y es uno de los mecanismos que se cree que subyace a ARIA", afirmó el investigador principal Dr. P. Murali Doraiswamy en un comunicado de prensa. Es profesor de psiquiatría, ciencias del comportamiento y medicina en Duke.

"Nuestro estudio pone de manifiesto la urgente necesidad de desarrollar mejores pruebas para predecir quién desarrollará un ARIA grave y saber cuándo es seguro reanudar el tratamiento", dijo Doraiswamy.

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Los investigadores destacaron que el lecanemab no cura la enfermedad de Alzheimer ni revierte los síntomas, pero puede ralentizar su progresión.

"Esto va de ganar tiempo en una enfermedad que se lo quita a él", dijo Liu. "Y nuestra experiencia real demuestra que, con evaluaciones cuidadosas de riesgo-beneficio, muchos pacientes pueden ganar tiempo."

Más información

La Asociación de Alzheimer tiene más información sobre lecanemab.

FUENTE: Duke Health, nota de prensa, 7 de agosto de 2026