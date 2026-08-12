El riesgo de trastornos psiquiátricos comienza a aumentar antes del diagnóstico de EII

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MARTES, 11 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) tienen un mayor riesgo de trastornos psiquiátricos desde dos a tres años antes del diagnóstico hasta diez años después, según un estudio publicado en línea el 5 de agosto en Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Jiangwei Sun, Ph.D., de la Universidad Sun Yat-Sen en Shenzhen, China, y sus colegas examinaron el patrón temporal de aumento del riesgo de trastornos psiquiátricos antes y después del diagnóstico de EII. Los pacientes suecos diagnosticados con EII entre 2007 y 2023 fueron comparados con individuos de referencia en una cohorte poblacional emparejada y con hermanos completos libres de EII en una cohorte controlada por hermanos; el estudio incluyó a 43.862 pacientes con EII y 178.821 individuos de referencia.

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Los investigadores encontraron que la razón de riesgo (HR) para cualquier trastorno psiquiátrico empezó a aumentar entre dos y tres años antes del diagnóstico de EII (HR, 1,15 a −2,0 años), alcanzó su pico inmediatamente después del diagnóstico (HR, 1,50 a 0,5 años) y luego disminuyó rápidamente; El riesgo seguía elevado a los 10 años del diagnóstico (HR, 1,19). El trastorno depresivo mayor, los trastornos de ansiedad y el abuso de sustancias fueron los principales factores que impulsaron el aumento de la frecuencia cardíaca. Para trastornos psicóticos, trastornos de la personalidad y trastorno por déficit de atención/hiperactividad, no se observó aumento; Los pacientes con EII tenían más probabilidades de presentar trastornos del espectro autista poco después del diagnóstico y trastornos alimentarios a partir de los cinco años. Los patrones de frecuencia cardíaca temporal fueron similares para todos los subtipos de EII. En la cohorte controlada por hermanos, se observaron aumentos similares de riesgo para trastornos psiquiátricos.

"Nuestros hallazgos destacan la necesidad de aumentar la conciencia sobre la salud mental e integrar la atención psicológica en el manejo de la EII, con una atención prolongada a múltiples trastornos a partir del estudio diagnóstico de la EII", escriben los autores.

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