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En conjunto, dos factores de salud cotidianos duplican el riesgo de muerte en la mediana edad y más allá

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MARTES, 11 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Dos factores aumentan drásticamente el riesgo de muerte prematura tanto en personas de mediana edad como en personas mayores, según un nuevo estudio: la presencia de grasa abdominal y la deficiencia de vitamina D.

Las personas mayores de 50 años con grasa abdominal y bajo nivel de vitamina D tienen un riesgo de muerte más que duplicado en comparación con quienes no tienen esas condiciones, según informaron recientemente investigadores en la revista Diabetes, Obesity and Metabolism.

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Aunque cada condición es peligrosa por sí sola, en conjunto multiplican el riesgo de muerte prematura de una persona, según los investigadores.

"La obesidad abdominal es un factor de riesgo bien conocido porque está asociada a la inflamación y problemas metabólicos. La vitamina D, por otro lado, es una hormona que actúa sobre varios órganos, y su deficiencia afecta varias funciones corporales", dijo el investigador senior Tiago Silva Alexandre en un comunicado de prensa. Es profesor de gerontología en la Universidad Federal de São Carlos, Brasil.

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"Cuando estas dos condiciones ocurren juntas, una amplifica los efectos de la otra, aumentando aún más el riesgo de muerte", dijo Alexandre.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 5.500 personas en Inglaterra que participaron en un estudio a largo plazo sobre el envejecimiento. Las muestras de grasa corporal y sangre de los participantes se analizaron cada cuatro años.

Los resultados mostraron que, durante un periodo de seis años en estas personas mayores, la grasa abdominal por sí sola aumentaba el riesgo de muerte en un 47%. Los investigadores definieron la obesidad abdominal como una medida de cintura de más de 40 pulgadas en hombres y 34 pulgadas en mujeres.

Del mismo modo, la deficiencia de vitamina D por sí sola hizo que el riesgo de muerte aumentara hasta un 91%.

Pero juntos, la grasa abdominal y la baja vitamina D hicieron que el riesgo de muerte de una persona se duplicara más que al máximo, según los investigadores.

Las dos condiciones crean un círculo vicioso en el cuerpo, explicó Alexandre. La grasa abdominal captura la vitamina D, impidiendo que circule por el torrente sanguíneo.

"Esto significa que, aunque el cuerpo pueda tener la vitamina almacenada en grasa, no está disponible libremente en la sangre para realizar funciones vitales en otros órganos y sistemas", afirmó.

Las personas con obesidad tampoco producen niveles más altos de las enzimas necesarias para procesar la vitamina D, lo que reduce aún más su disponibilidad.

"La obesidad abdominal reduce la vitamina D circulante, y esa deficiencia afecta el sistema inmunitario, agravando la inflamación crónica causada por el exceso de grasa y aumentando drásticamente el riesgo de mortalidad", explicó Alexandre.

Esto es especialmente perjudicial para las personas que envejecen, porque sufren naturalmente de inflamación crónica de bajo grado, añadió.

"En condiciones normales, la vitamina D actúa como reguladora del sistema inmunitario, evitando que la inflamación se descontrole", dijo Alexandre. "Cuando los niveles de vitamina D son bajos y hay exceso de grasa abdominal, se desarrolla un ambiente sistémico desfavorable que acelera las enfermedades cardiovasculares y metabólicas, así como la pérdida muscular."

Estudios previos del grupo han encontrado que la deficiencia de vitamina D puede provocar una pérdida de fuerza y un mayor riesgo de envejecimiento cerebral.

"La vitamina D es una hormona con varias funciones. Juega un papel en la regulación de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el sistema nervioso central, el sistema inmunitario y el sistema endocrino", explicó Alexandre. "Por lo tanto, cuando sus niveles son bajos, varias funciones esenciales del cuerpo se ven comprometidas."

La vitamina D se produce de forma natural a través de la exposición solar en la piel de una persona. Sin embargo, las personas que no reciben suficiente vitamina D pueden tomar suplementos o encontrarla en alimentos enriquecidos con vitaminas, pescado, hígado de ternera, setas y yemas de huevo, según la Cleveland Clinic.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre la deficiencia de vitamina D.

FUENTE: Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo, comunicado de prensa, 4 de agosto de 2026

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