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El día que Jorge ‘el Patrón’ Bermúdez se enfrentó a la barra de Newell’s mientras era amenazado con un revólver

El paso del defensor colombiano, que fue histórico en Boca Juniors, fue breve al completar 27 partidos y marcar dos goles

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El exdefensor colombiano Jorge 'El Patrón' Bermúdez relata una tensa anécdota de su paso por Newell's Old Boys, recordando el día en que miembros de la barra brava ingresaron al vestuario - crédito Jorge Bermúdez

En su perfil de X, Jorge “el Patrón” Bermúdez compartió una experiencia vivida durante su paso por Newell’s Old Boys en Argentina. El exdefensor colombiano relató cómo, siendo capitán del equipo, enfrentó a miembros de la barra brava que irrumpieron en el vestuario con un arma de fuego. El episodio marcó el final de su etapa en el club rosarino.

Bermúdez recordó que, tras un partido especial, el plantel fue citado a entrenar en el predio de Bellavista. El ambiente en el vestuario era tenso y silencioso. Al llegar a su lugar, notó la presencia de personas ajenas al equipo. Entre los presentes estaban compañeros como el también colombiano Jairo Patiño, Paulo Rosales, Bellucci, Mauro Rosales, Ariel Rosada y Adinolfi.

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La inquietud creció cuando Bermúdez preguntó a Patiño por la identidad de dos hombres desconocidos. “Son de la barra, que vinieron a apretar”, le respondió el colombiano. Ante la incertidumbre sobre el paradero del cuerpo técnico, el propio Bermúdez, en su rol de capitán, decidió confrontar la situación. Se dirigió a los intrusos y les exigió que se retiraran del vestuario profesional.

Jorge Bermúdez pasó por Newell's
Jorge Bermúdez pasó por Newell's luego de ser campeón y leyenda en Boca Juniors - crédito Fotobaires

La reacción fue inmediata y hostil. “Con vos no es”, la situación se tornó violenta, luego de que Bermúdez insistiera en que debían abandonar el vestuario y uno de ellos exhibió un revólver. Bermúdez relató lo que le dijo al sujeto que intentó intimidarlo: “Si usted me va a amenazar, utilice lo que tiene en la mano, porque de lo contrario se va de acá”.

Durante el incidente, el plantel se mostró sorprendido y el ambiente se tornó aún más tenso ante la ausencia de directivos o entrenadores en el vestuario. Bermúdez destacó la soledad que sintió el grupo frente a la amenaza. Nadie del cuerpo técnico apareció para mediar o proteger a los jugadores. El capitán remarcó que su actitud respondió a la “obligación de proteger este plantel”.

El enfrentamiento provocó la salida de Jorge Bermúdez de Newell’s

Jorge Bermúdez fue campeón de
Jorge Bermúdez fue campeón de la Copa Libertadores con Boca Juniors - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Bermúdez señaló que a raíz del episodio la relación con la hinchada cambió de manera abrupta. En el siguiente partido, el domingo, la barra ya había organizado una silbatina masiva contra él. “Me chiflaron de todos los lados de la cancha y me tuve que ir”, contó. Solicitó al entrenador que lo sacara del campo, argumentando que la presión no solo lo afectaba a él, sino que también perjudicaba al equipo. Esa tarde jugó sus últimos minutos con la camiseta de Newell’s.

En su mensaje, el colombiano expresó gratitud hacia la institución y sus compañeros, aunque admitió que la experiencia lo marcó profundamente. “Por proteger el plantel, por hacer lo que tenía que hacer, termina uno muchas veces cara a cara con gente que no quisiera toparse ni en un vestuario y mucho menos en la calle”, reflexionó.

El paso de Jorge Bermúdez por Newell’s Old Boys abarcó la temporada 2003-2004. Disputó 27 partidos y convirtió dos goles. Integró un plantel que luego sería la base del equipo campeón. Pese a la abrupta salida, el colombiano manifestó un profundo respeto y cariño por el club y la hinchada. “Agradezco y tengo grandes compañeros y amigos que recuerdo y van a llevarse siempre la mejor parte de mi corazón y mi afecto”, concluyó.

Iván Mauricio Arboleda y Wíller
Iván Mauricio Arboleda y Wíller Ditta, durante su época como jugadores de Newell's Old Boys - crédito Newell's Old Boys

En la actualidad, Newell’s vive un mal momento deportivo, siendo último en el grupo A de la Liga Profesional de Fútbol Argentino con apenas tres puntos y sin victorias. Esta situación ocasiona que sea el principal candidato a perder la categoría a final de año. Iván Arboleda, Willer Ditta y Julián Vásquez son algunos de los colombianos que han pasado por el equipo “Leproso”.

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