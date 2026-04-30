Reconocido ‘influencer’ inglés se rindió ante la magia de Lucho Díaz en el partido del Bayern Múnich contra el PSG: “El más infravalorado”

Niall Martin explicó por qué el colombiano es una pieza vital para el equipo alemán, que buscará el miércoles 6 de mayo de 2026 el paso a la final de la Liga de Campeones, cuando enfrente al PSG en el juego de vuelta de la semifinal - créditos @niall_talks_sports/IG | @fcbayern/IG

El creador de contenido inglés Niall Martin dedicó una de sus recientes publicaciones a resaltar el papel de Luis Díaz, el atacante colombiano del Bayern Múnich.

La grabación se difundió luego de su destacada actuación del jugador guajiro de la Selección Colombia en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA ante el París Saint Germain (PSG), disputado el martes 28 de abril en suelo francés, con victoria para el equipo galo por 5 a 4.

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Martin, conocido por su análisis detallado y presencia en redes sociales, centró su video en la importancia que tiene Díaz dentro del esquema del Bayern, y puntualizo que el colombiano suele ser opacado por otros nombres de la plantilla, y dos de sus compañeros en la delantera: el goleador inglés Harry Kane y el extremo francés Michael Olise.

“Todo el mundo sabe que el Bayern Múnich tiene el mejor ataque del mundo, pero la mayoría de las veces solo se mencionan dos nombres porque todos olvidamos a Luis Díaz”, afirmó el periodista inglés.

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En su análisis, Martin hizo referencia a la tendencia de destacar las actuaciones de Kane y Olise, quienes suelen acaparar los titulares y conversaciones sobre el equipo bávaro.

Niall Martin señaló que Luis Díaz es "el jugador más infravalorado del mundo" - crédito @niall_talks_sports/IG

“Cuando la gente habla de este Bayern, mencionan el gol de Harry Kane, la brillantez de Michael Olise, pero se olvidan del único jugador que hace posible todo esto”, señaló el creador de contenido que recordó los números de Díaz en la temporada: 25 goles y 20 asistencias.

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Estas cifras lo ubican apenas a tres participaciones directas de gol por debajo de Olise, quien sí es considerado candidato al Balón de Oro.

Para Martin, la explicación de este fenómeno reside en el estilo de juego y el perfil del colombiano.

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“Cuando los ves jugar (a Luis Díaz), entiendes por qué. Olise parece hacer todo sin esfuerzo, suave, limpio. Todo lo que hace te llama la atención. Pero Díaz es diferente porque las mejores cosas que hace no siempre se ven. La presión, los desmarques, el trabajo que sostiene todo”, señaló el influencer.

El periodista comparó la labor de Díaz con la de un elemento invisible pero esencial en el funcionamiento colectivo del equipo.

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Martin también hizo mención acerca del paso de Díaz por el Liverpool, donde fue parte fundamental del plantel que conquistó la Premier League.

Niall Martin no guardó elogios para el jugador colombiano del Bayern Múnich y de la Selección Colombia, luego de su brillante actuación ante el PSG en el juego de ida por la semifinales de Liga de Campeones de la UEFA - crédito @niall_talks_sports/IG

El influencer puntualizó: “Es por eso que en Liverpool formó parte de un equipo campeón. Pero en cuanto se fue, las cosas empezaron a decaer, porque jugadores como Díaz no solo aportan calidad, le dan estructura al equipo. Y ahora está haciendo lo mismo en Múnich”.

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El creador de contenido lamentó que, incluso en las citas más importantes, el colombiano siga siendo “infravalorado”, como lo detalló Martin.

“En el partido contra el Real Madrid, todos recuerdan el gol de Olise, pero ese no fue el momento que ganó el partido. Ese fue Díaz. Pero quizás así es él: el jugador que nunca recibe crédito, el nombre que nunca se menciona pero que es el pegamento sin el cual no puedes jugar”, relató el inglés.

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El mensaje de Martin a sus seguidores al final llevó a la reflexión sobre la trascendencia de futbolistas como Díaz, cuyo aporte va mucho más allá de las estadísticas visibles y que resultan imprescindibles para el equilibrio y éxito de los equipos de élite.

“El pegamento que no se puede reemplazar”, remató el periodista, que con ello defendió la relevancia del colombiano en el Bayern Múnich y su impacto en la élite europea, incluso si el reconocimiento mediático llega con menor frecuencia y cae hacia otros de sus compañeros.

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Luis Díaz (que disputa el balón con el portugués João Neves) marcó el cuarto gol del Bayern Múnich, que deja abierta la semifinal para el juego de vuelta - crédito REUTERS/Gonzalo Fuentes

Exfutbolista inglés y ganador de la Liga de Campeones también exaltó a Luis Díaz

El exdefensor inglés John Terry elogió la actuación de Luis Díaz tras su gol en la derrota 5-4 del Bayern Múnich ante el Paris Saint-Germain, luego de ‘tirarle flores’ al colombiano por su rol como extremo en la ida de semifinales de la Champions League el 28 de abril de 2026, un resultado que deja la serie abierta de cara al partido de vuelta (miércoles 6 de mayo a partir de las 2:00 p. m., hora colombiana) y en busca de un lugar en la final.

En sus declaraciones posteriores al partido disputado en el estadio Parque de los Príncipes, Terry ahondó en la influencia de Díaz, Michael Olise y Désiré Doué (del PSG), y planteó que los extremos deberían tomar a estos futbolistas como ejemplo en todo el mundo.

La valoración del británico, quien fue campeón con el Chelsea y formó parte de la selección nacional durante una década, se produce tras un partido en el que el Bayern Múnich sufrió su tercera derrota de la temporada.

Desde su perfil de TikTok y a través de un video, el inglés se refirió sobre el partido a qué ocurrió y cuáles son las consecuencias.

Luis Díaz del Bayern, al centro a la derecha, y Vitinha del PSG se abrazan al final del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich en París, el martes 28 de abril de 2026 - crédito AP Foto/Aurelien Morissard

Luis Díaz marcó un gol decisivo para el Bayern Múnich (el cuarto, y luego de una acción personal en la que el colombiano gambeteó al defensor brasileño Marquinhos, una jugada que dio la vuelta al mundo) en el partido de ida de las semifinales de la Champions League.

John Terry compara a Luis Díaz con figuras clave del fútbol mundial

En sus comentarios tras el partido, John Terry incluyó en su análisis a Olise, Díaz y Doué, a quienes ubicó en la misma categoría de desborde y peligro ofensivo que han demostrado futbolistas como Lionel Messi, Eden Hazard y Cristiano Ronaldo.

Para Terry, los extremos de ambos equipos protagonizaron una exhibición notable.

“Tenemos que hablar de Olise, Díaz y Doué, Dios mío, estos tres jugadores... Solo miren a estos tres cuando reciben el balón directamente, desbordan a un defensor. No hay nada peor para un defensor, cuando alguien te encara”, explicó el exjugador según su cuenta de TikTok.

El exdefensor insistió en que la capacidad para superar rivales y generar desequilibrio con el balón es uno de los atributos que define a los extremos de primer nivel.

El exdefensor inglés, campeón con Chelsea de la Champions League, habló sobre el partidazo de las semifinales entre franceses y alemanes en el Parque de los Príncipes de París-crédito @johnterry26/TikTok

“Así deberían ser los extremos en todo el mundo”, añadió Terry sobre las actuaciones de estos futbolistas, incluido Luis Díaz, y dijo que están a la altura de las grandes estrellas del ataque.

En una declaración posterior, el ganador de la Champions League en 2012 se extendió en las palabras de elogio para el atacante colombiano: “Jugadores como Hazard, Messi, Ronaldo, todos lo hacen, todos los jugadores top lo hacen, y estos tres (Olise, Díaz y Doué) lo hacen tan bien como cualquiera”.