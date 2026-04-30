Álvaro Uribe finalmente se disculpó por su infame frase “no estarían recogiendo café” sobre los falsos positivos: “Me equivoqué”

Las declaraciones del expresidente se dieron debido a los cuestionamientos del medio radial - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrevista concedida hoy 30 de mayo por Álvaro Uribe al programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio reabrió el debate sobre los falsos positivos tras la actualización de la cifra oficial: la JEP informó que no serían 6.402 víctimas, sino 7.837.

En ese contexto, el expresidente enfrentó nuevamente cuestionamientos sobre una frase suya que quedó grabada en la memoria colectiva: “Esos muchachos no estarían recogiendo café”.

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Al ser interpelado sobre la frase y su relación con los crímenes atribuidos a miembros de la fuerza pública, Uribe ofreció una explicación directa: “La frase que usted dice, la dije porque fue una información que recibí de la Fiscalía de la época. Me equivoqué. Muchas veces he dicho que fue una equivocación”. Con estas palabras, admitió públicamente el error.

Las declaraciones se dieron en medio de una entrevista en la que el expresidente hablaba de la candidata Paloma Valencia - crédito Paloma Valencia/Facebook

Uribe también recordó los antecedentes inmediatos a su gobierno: mencionó los casos de Guaitarilla y Jamundí, señalando que en ese entonces dispuso que la investigación no quedara en manos de la justicia penal militar, sino de la justicia ordinaria.

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“Siempre actué con la mayor celeridad”, afirmó sobre su proceder ante las primeras denuncias. Además, subrayó que, desde el inicio de su mandato, se estableció que ante una baja en combate, los cuerpos no fueran movilizados hasta la llegada de la Fiscalía.

En su intervención, el exmandatario confesó: “A mí me daba mucha dificultad, y lo he repetido muchas veces, creer que los soldados y policías de Colombia hacían algo malo, queridos amigos”. Explicó que la confianza en las fuerzas armadas y el impacto de escuchar acusaciones sobre personas a las que profesaba aprecio le dificultaron aceptar la magnitud de los hechos.

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El expresidente aseguró que las declaraciones se debieron a información errada brindada por la Fiscalía General - crédito Colprensa

Finalmente, Uribe insistió: “No me quedó bien, pero hoy le sumo a través de la W las explicaciones y decir que eso no quedó bien, que fue una información que recibí de la Fiscalía en la época”. Con esta declaración, el expresidente reiteró su culpa ante la opinión pública, en un contexto marcado por el dolor de las víctimas y la persistencia de la búsqueda de justicia.

El caso de los “falsos positivos” se hizo tristemente célebre tras la desaparición y posterior hallazgo de jóvenes de Soacha, asesinados en Ocaña. La reacción oficial de ese momento quedó marcada por la frase del entonces presidente Álvaro Uribe: “El Fiscal General de la Nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate, no fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde”.

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Por otra parte, la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia aumento el 28 de abril cuando el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, confirmó que el número registrado ascendió a 7.837 personas, tras una revisión ampliada de los casos.

El incremento en las cifras se debe a que el periodo analizado pasó de abarcar solo entre 2002 y 2008, como se hizo en un inicio, a cubrir desde los años 90. Ramelli explicó: “Cuando nosotros aludimos a esa cifra inicial, tomamos un periodo 2002-2008. Pero el GRAI amplió el periodo de 1990 a 2016”.

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La Jurisdicción Especial Para la Paz informó que no serían 6.402 víctimas de los falsos positivos, sino 7.837 - crédito JEP

La JEP indicó que la cifra seguirá creciendo porque el registro es dinámico y se continúan recibiendo informes y denuncias. “Esa cifra es solamente del caso 03”, aclaró Ramelli, en referencia al expediente que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate.

El cruce de nuevas bases de datos fue fundamental para el incremento. “Se cruzaron, por ejemplo, las bases de datos de la Procuraduría que no estaban inicialmente y todos los informes que se recibieron de las víctimas que fueron casi 1.000”, señaló el magistrado. El proceso incluyó aportes de víctimas y familiares que nunca antes habían sido tenidos en cuenta.

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