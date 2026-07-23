Prosperidad Social tiene proyectado iniciar el pago de los ciclos 6 y 7 de Colombia Mayor el 29 de julio: quiénes serán beneficiados

Prosperidad Social prevé iniciar el 29 de julio el pago doble de Colombia Mayor correspondiente a los ciclos 6 y 7 - crédito Prosperidad Social

Prosperidad Social tiene previsto iniciar el 29 de julio de 2026 el pago doble de Colombia Mayor correspondiente a los ciclos 6 y 7, una transferencia dirigida a adultos mayores sin pensión y en condición de vulnerabilidad.

La fecha surgió de la programación conocida para el primer semestre del año. Una vez se habilite el giro, el subsidio quedará disponible durante 10 días hábiles para que los beneficiarios lo reclamen en los puntos autorizados.

Es decir, que si Prosperidad Social mantiene la programación prevista, el nuevo ciclo doble comenzará a finales de julio e incluirá dos pagos en una sola jornada. La entidad reiteró que el calendario definitivo solo será informado por sus canales institucionales.

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La operación estará a cargo de SuperGiros y SuRed, junto con sus redes aliadas. El punto de pago asignado puede consultarse en la alcaldía de cada municipio o con el enlace local del programa.

Prosperidad Social aclaró que el cronograma definitivo de Colombia Mayor para julio de 2026 solo se informará por canales institucionales - crédito @prosperidadcol/Instagram

El monto de Colombia Mayor cambia según la edad del beneficiario. Las personas menores de 80 años reciben $80.000 mensuales.

Quienes tienen 80 años o más acceden a $225.000 mensuales, aunque en algunos reportes divulgados por la entidad para los ciclos de pago se menciona un rango de $225.000 a $230.000. En Bogotá, el grupo de 80 años o más recibe $280.000 gracias a un convenio entre Prosperidad Social y la Alcaldía Mayor.

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Para hacer el cobro, la entidad recomienda presentar la cédula de ciudadanía original y en buen estado, pedir el comprobante y verificar el valor recibido antes de retirarse. También recordó que el trámite es gratuito, no requiere intermediarios y, si el operador lo ofrece, las personas con limitaciones de movilidad por razones de salud pueden solicitar pago a domicilio.

La dimensión operativa del programa quedó reflejada en la cuarta jornada de transferencias. Según Prosperidad Social, ese ciclo alcanzó una efectividad del 94% a nivel nacional y distribuyó más de $646.139 millones a cerca de tres millones de personas mayores en el país.

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El ingreso al programa no depende del orden de inscripción

El subsidio de Colombia Mayor estaría disponible durante 10 días hábiles una vez se habilite el giro oficial - crédito Alcaldía de Cali

Colombia Mayor está dirigido a ciudadanos colombianos que hayan residido en el país durante los últimos 10 años, tengan 59 años o más en el caso de los hombres y 54 años o más en el de las mujeres, no reciban pensión ni cuenten con ingresos suficientes para su subsistencia, y estén clasificados en el Sisbén IV dentro de los grupos A, B o C hasta C1.

Prosperidad Social informó que seguirá incorporando nuevos beneficiarios a medida que se liberen cupos en los municipios. La asignación no se hace por orden de inscripción, sino mediante una metodología de priorización que evalúa edad, clasificación en el Sisbén, condición de vulnerabilidad y disponibilidad de cupos en cada entidad territorial.

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Cuando una persona resulta seleccionada, la alcaldía municipal o distrital se comunica con los datos registrados durante la inscripción. Ese contacto sirve para notificar la vinculación y orientar sobre el operador y el punto habilitado para reclamar la transferencia.

Quienes quieran verificar si hacen parte del programa pueden consultar el portal oficial de Colombia Mayor con su número de documento, comunicarse con las líneas de atención de Prosperidad Social o acudir a la oficina de Adulto Mayor o al enlace del programa en la alcaldía de su municipio. También pueden revisar la información publicada por los operadores autorizados cuando esa consulta esté disponible.

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Renta Ciudadana activará otra línea de pagos desde el 23 de julio

Renta Ciudadana activará desde el 23 de julio la Línea de Atención a Emergencias para más de 30.000 hogares afectados en 19 municipios - crédito @ProsperidadCol/X

Además de Colombia Mayor, el director de Prosperidad Social Mauricio Rodríguez Amaya anunció el inicio del primer ciclo de transferencias de la Línea de Atención a Emergencias de Renta Ciudadana entre el jueves 23 de julio y el sábado 1 de agosto.

La entidad indicó que este mecanismo busca atender de forma focalizada a familias damnificadas por eventos de origen natural o contingencias declaradas oficialmente. En esta primera entrega se proyecta proteger a más de 30.000 hogares mediante una inversión de $15.122 millones.

El ciclo cubrirá 19 municipios de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Chocó, La Guajira y Sucre, con base en la validación técnica hecha a partir de la información certificada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

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Cada familia beneficiaria recibirá $500.000 a través de giros en puntos autorizados de la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros.