Colombia

Hallaron cuerpo en estado de descompósición en un canal de agua al norte de Bogotá

El descubrimiento se reportó este 23 de julio de 2026 en la calle 127 con avenida Córdoba

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Encuentran en estado de descomposición un cuerpo al norte de Bogotá - crédito captura de pantalla redes sociales
Encuentran en estado de descomposición un cuerpo al norte de Bogotá - crédito captura de pantalla redes sociales

Infobae Colombia confirmó este 23 de julio de 2026 el hallazgo de un cuerpo sin vida al norte de Bogotá, en el sector de la calle 127 con avenida Córdoba, luego de que autoridades reportaran la presencia de un cadáver en el canal Córdoba, en la localidad de Suba.

La Policía Metropolitana de Bogotá así confirmó el hallazgo al medio de comunicación: “Se halla un cuerpo sin vida en el canal Córdoba de Suba, masculino aproximadamente 40 años, en alto grado de descomposición, estamos a la espera de unidades de laboratorio para realizar la inspección a cadáver que corresponde a CTI de la Fiscalía General de la Nación, bomberos se encuentra en el lugar ya alistando una lancha para realizar la extracción”.

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