Colombia

Amaranta Hank afirmó que la posesión de De la Espriella en Cauca traería altos costos para el Estado: “¿Ese es el Gobierno austero entrante?”

La senadora del Pacto Histórico y exactriz de cine para adultos señaló que los gastos logísticos y de seguridad para trasladar la ceremonia presidencial a dicho departamento superarían los 1.700 millones de pesos

Guardar
Google icon
Amaranta Hank lanzó pullas a posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cauca - crédito @amaranta.hankx/Instagram - EFE
Amaranta Hank lanzó pullas a posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cauca - crédito @amaranta.hankx/Instagram - EFE

La senadora del Pacto Histórico y exactriz de cine para adultos Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank, generó debate en redes sociales al analizar los costos y el trasfondo político detrás de la realización de la próxima posesión presidencial fuera de Bogotá por parte del mandatario electo Abelardo de la Espriella.

En una serie de publicaciones en la plataforma X, la congresista expuso que el traslado del acto al departamento del Cauca representaría erogaciones adicionales para el Estado, contradiciendo, según dijo, los discursos oficiales sobre austeridad.

Omaña planteó que el argumento según el cual el Congreso ya dispone de los tiquetes de sus integrantes no se sostiene en la práctica. “Dicen que hacer la posesión en el Cauca no cuesta más porque el Congreso ya tiene los tiquetes de los congresistas. Pero eso no es tan simple”, escribió.

PUBLICIDAD

Para la militante del Pacto Histórico, la sola disponibilidad de pasajes no garantiza un ahorro, ya que “cuando se usan es que generan costos”. Además, advirtió que no todos los legisladores parten desde la capital, lo que implica escalas y anticipación en el viaje, así como noches de hotel.

Alejandra Omaña cuestionó el gasto y el simbolismo de la investidura fuera de Bogotá - crédito @aleomanao/X
Alejandra Omaña cuestionó el gasto y el simbolismo de la investidura fuera de Bogotá - crédito @aleomanao/X

“Muchos tendrían que viajar desde otras ciudades, hacer escalas y llegar un día antes, lo que también implica gastos de hotel”, puntualizó.

La exactriz de cine para adultos también subrayó la implicancia logística del dispositivo de seguridad. Según Omaña, la Unidad Nacional de Protección (UNP) debe desplazar dos escoltas por cada congresista.

PUBLICIDAD

“Eso significa tiquetes para unos 570 escoltas, más sus viáticos y muy posiblemente hoteles”, detalló en su análisis. Estos costos, sumados a los traslados y alojamiento del personal encargado de organizar la ceremonia, elevan la cifra total. “Solo en lo anterior se sobrepasan los 1.700 millones”, afirmó.

De acuerdo con Omaña, el acto no solo involucra a congresistas, sino a equipos técnicos del Congreso. “También debe desplazarse el personal del Congreso que organiza toda la ceremonia. Ellos necesitan llegar con anticipación, por lo que hay que asumir nuevos costos en tiquetes y alojamiento”, insistió Omaña.

La cifra de 1.700 millones de pesos calculada por Omaña solo en estos rubros cuestiona la narrativa gubernamental de que el traslado al Cauca no tendría impacto en las finanzas públicas.

Amaranta Hank puso en duda el ahorro y la motivación política del acto presidencial fuera de la capital - crédito @aleomanao/X
Amaranta Hank puso en duda el ahorro y la motivación política del acto presidencial fuera de la capital - crédito @aleomanao/X

Para la exactriz y periodista, “trasladar la posesión fuera de Bogotá sí implica gastos adicionales que no existirían si se realizara en la sede del Congreso”. En ese sentido, Omaña planteó la pregunta: “¿Ese es el Gobierno austero entrante?”

En otro mensaje, Omaña abordó el aspecto simbólico y político de la decisión. “¿Ahora si le interesan los territorios a la derecha? ¿Cuándo habían mirado al Cauca?”, escribió, sugiriendo que el interés reciente en la región podría responder a motivaciones distintas a la inclusión territorial.

Carolina Corcho rechazó posesión presidencial ante guarnición militar y pidió respeto a la tradición republicana: “Un desafuero inadmisible”

La exministra de Salud y actual senadora del Pacto Histórico, Carolina Corcho, expresó en una reciente entrevista a Blu Radio preocupación ante la posibilidad de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, realice su acto de posesión en una guarnición militar en Cauca.

Corcho afirmó que esta alternativa rompe con dos siglos de tradición republicana y representa una medida sin precedentes en contextos democráticos.

Carolina Corcho rechazó posesión de De la Espriella en guarnición militar - crédito @carolinacorcho/X
Carolina Corcho rechazó posesión de De la Espriella en guarnición militar - crédito @carolinacorcho/X

La legisladora recordó que, en la historia de Colombia, solo se ha presenciado la jura presidencial ante fuerzas armadas durante periodos excepcionales, como cierres del Congreso o golpes de Estado. “Pretender que un presidente electo se posesione ante una guarnición militar rompe con 200 años de tradición republicana”, declaró la senadora.

Corcho calificó la propuesta de De la Espriella como “un desafuero inadmisible contra el Congreso y la soberanía del pueblo colombiano”. La congresista subrayó la importancia de mantener la supremacía civil en el país y enfatizó que “la supremacía civil y la democracia se respetan”.

El debate sobre el lugar de la ceremonia presidencial se ha intensificado, mientras sectores políticos exigen que se preserve el carácter civil y republicano del acto.

Temas Relacionados

Amaranta HankAbelardo de la EspriellaPosesión presidencialCaucaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuál es el mineral ideal para relajar los músculos en horas de la noche y mejorar el descanso: expertos revelan el truco

Los especialistas aclaran que el efecto que tiene el compuesto sobre el descanso suele ser moderado y depende de la dieta, el estado nutricional y otras causas habituales detrás de las molestias nocturnas

Cuál es el mineral ideal para relajar los músculos en horas de la noche y mejorar el descanso: expertos revelan el truco

Emergencia en La Guajira: 40 niños indígenas fueron trasladados a un hospital por una presunta intoxicación

Las autoridades abrieron indagaciones para establecer el origen del incidente, mientras los menores permanecen bajo observación y reciben atención médica en Riohacha

Emergencia en La Guajira: 40 niños indígenas fueron trasladados a un hospital por una presunta intoxicación

Consejo de Estado recibió la primera demanda contra el decreto del Gobierno Petro que pondría en riesgo la propiedad privada

El denunciante solicitó al alto tribunal suspender el mandato al considerar que el Ejecutivo sobrepasó sus funciones

Consejo de Estado recibió la primera demanda contra el decreto del Gobierno Petro que pondría en riesgo la propiedad privada

Por esta razón se despierta con dolor en la mandíbula y sintiendo que se desencajó: cómo solucionar el problema

El médico colombiano Oswaldo Restrepo indicó el origen del asunto y compartió un sencillo protocolo casero que ayudaría a aliviar la tensión acumulada en esa zona de la cara

Por esta razón se despierta con dolor en la mandíbula y sintiendo que se desencajó: cómo solucionar el problema

Chontico Día resultados de hoy jueves 23 de julio, esta fue la jugada ganadora

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día resultados de hoy jueves 23 de julio, esta fue la jugada ganadora
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón, preocupada por la integridad de su familia, pide ayuda de las autoridades por supuestas amenazas: “Lamentable llegar a esto”

Yina Calderón, preocupada por la integridad de su familia, pide ayuda de las autoridades por supuestas amenazas: “Lamentable llegar a esto”

Iván Marín lloró en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y confesó estar viviendo su “mayor temor” dentro del programa: “No quería venir a esta mier...”

Sara Uribe desató rumores de boda al lucir un vestido de novia pocos días después de oficializar su relación con Camilo Méndez

El presentador Diego Sáenz sufrió varias fracturas durante un accidente en paracaídas: todo quedó en video

Presentador mexicano ‘estalló’ contra Shakira y pidió no incluirla más como artista oficial de los mundiales: “Otros cantan mejor”

Deportes

Ricardo ‘Caballo’ Márquez es el nuevo jugador de Águilas Doradas: este es el presente deportivo del exgoleador del Unión Magdalena

Ricardo ‘Caballo’ Márquez es el nuevo jugador de Águilas Doradas: este es el presente deportivo del exgoleador del Unión Magdalena

Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido del “León”

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio

Néstor Lorenzo seguirá siendo el entrenador de la selección Colombia: la Federación Colombiana de Fútbol confirmó la renovación de su contrato

Estos son los equipos con mejor rating del fútbol profesional colombiano: uno de ellos se quedó por fuera del ‘G8′