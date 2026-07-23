Estudiantes colombianos tendrán que aprender educación financiera desde preescolar: este es el proyecto de ley que convertiría estas clases en obligatorias

El proyecto de ley propone educación financiera obligatoria desde preescolar en Colombia para transformar la relación de niños y adolescentes con el dinero - crédito Alcaldía de Bogotá.

Ya está en el Congreso el proyecto de ley que propone educación financiera obligatoria desde preescolar en Colombia, con el objetivo de transformar la relación de niños y adolescentes con el dinero y con la toma de decisiones económicas.

Según se conoció en la tarde del jueves 23 de julio, la iniciativa ya fue radicada en la Cámara de Representantes y ahora deberá aguandar para que sea enviada a la comisión correspondiente y se agende su discusión.

Actualmente, la mayoría de los estudiantes colombianos concluye sus estudios sin entender a fondo el funcionamiento de un crédito, la dinámica del endeudamiento ni los aspectos clave de un contrato financiero. El proyecto pretende que estos aprendizajes dejen de depender exclusivamente de la experiencia familiar o de los errores cometidos en la adultez.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la propuesta presentada por el representante Santiago Castro, la educación financiera se impartiría desde preescolar hasta grado once en todos los colegios del país, tanto públicos como privados. Los contenidos estarían adaptados a la edad de los estudiantes, comenzando con nociones básicas y avanzando hacia conceptos más complejos a medida que crecen.

El proyecto número 067 de 2026 Cámara busca establecer el Programa Nacional de Educación Económica y Financiera. Este programa tiene como objetivo brindar a niños y jóvenes en edad escolar conocimientos y habilidades para enfrentar problemas financieros diarios, planificar gastos futuros como matrimonios, hijos y vivienda, y entender conceptos como la inflación y el ingreso - crédito Santiago Castro/X

“Acabamos de radicar el proyecto número 067 de 2026 Cámara, mediante el cual se establece el Programa Nacional de Educación Económica y Financiera para brindarle a nuestros niños en etapa escolar, preescolar y media, las nociones y las habilidades para poder tener conocimientos en educación económica financiera que les permitan enfrentar los problemas del día a día”, señaló el congresista.

PUBLICIDAD

Según la iniciativa, en los primeros años, los niños conocerían la diferencia entre una necesidad y un deseo, la importancia del ahorro y el cuidado de los recursos. Con el paso del tiempo, abordarían temas como la elaboración de presupuestos, el uso adecuado del crédito, el cálculo de intereses y la identificación de riesgos en préstamos informales.

“También planear hacia futuro etapas trascendentales donde tenemos que afrontar gastos que nos pueden significar crisis o ruinas: los matrimonios, los hijos, la educación de los hijos, nuestra primera vivienda, mirar en nuestra edad de pensión y cómo va a ser nuestro sostenimiento”, señaló Castro.

PUBLICIDAD

El objetivo es que los estudiantes sean capaces de ahorrar, organizar gastos, comprender tasas de interés y conocer sus derechos como consumidores antes de enfrentar decisiones económicas de mayor impacto en la adultez.

El proyecto busca que los estudiantes colombianos comprendan el crédito, el endeudamiento y los contratos financieros antes de la adultez- crédito Alcaldía de Bogotá

“Conocer temas como cómo afecta el interés frente a la inflación y el poder constante de nuestro ingreso. Si las personas conocen y saben de estas nociones, les aseguro que no van a acudir al gota a gota. Vamos a poder apoyar a las familias colombianas para que alcancen una mejor prosperidad y seguridad económica durante toda su vida”, concluyó el congresista.

Por qué surge la propuesta de educación financiera en Colombia

Colombia enfrenta un rezago significativo en competencias financieras. El país obtuvo 379 puntos en la prueba internacional Pisa, lejos del promedio de la Ocde, que ronda los 500 puntos. Además, los resultados de estudios recientes muestran que el 40,5% de los adultos no sabe calcular una tasa de interés compuesto, y el 60,3% no comprende el efecto de la inflación sobre su poder adquisitivo.

PUBLICIDAD

Esta realidad adquiere mayor gravedad al considerar que el 71% de los colombianos participa activamente en las decisiones financieras de sus hogares. Por eso, los impulsores del proyecto consideran urgente fortalecer la formación desde la infancia para evitar que los errores se repitan en la vida adulta.

La implementación de la cátedra de educación financiera podría tener efectos más allá del ámbito escolar. Los promotores sostienen que un niño que aprende a comparar tasas de interés o a identificar una deuda riesgosa puede transmitir estos conocimientos a su familia, multiplicando el efecto positivo en la sociedad.

Además, la enseñanza temprana permitiría que los hábitos financieros responsables se formen antes de los siete años, cuando según los expertos comienzan a consolidarse las conductas relacionadas con el dinero.

PUBLICIDAD

La propuesta aún debe superar los debates en el Congreso antes de convertirse en ley. De aprobarse, la formación financiera dejaría de ser un privilegio limitado a ciertos hogares y pasaría a ser una herramienta obligatoria para millones de estudiantes colombianos desde sus primeros años de vida escolar.